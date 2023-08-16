陸股印花稅 可能調降

知情人士透露，大陸當局正在考慮調降股票交易的印花稅稅率，是2008年以來首見下調，將是提振大陸股市信心的重大措施。

彭博資訊報導，根據國務院指示，財政部等監管機構正在討論起草方案，但下調時機和降幅等細節尚未確定，也不能保證高層領導會批准方案。財政部和證監會未回應彭博記者的置評請求。

大陸目前股票交易印花稅稅率為0.1%，而陸股對影響市場流動性的政策變化高度敏感，調降稅率可能引發規模9.9兆美元的陸股出現本能的上漲反應，並有利陸資券商及採取快速交易策略的量化對沖基金。陸股上漲還將有助北京當局提振消費者和企業信心，這對全球第二大經濟體的可持續復甦至關重要。

鑒於今年股市疲軟，家庭財政狀況受到就業市場低迷和房價下跌拖累，當局面臨提振消費和資本支出的沉重壓力。北京7月罕見表態要「活躍資本市場，提振投資人信心」，已然引發市場揣測會調降印花稅。