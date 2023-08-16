陸股印花稅 可能調降

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

知情人士透露，大陸當局正在考慮調降股票交易的印花稅稅率，是2008年以來首見下調，將是提振大陸股市信心的重大措施。

彭博資訊報導，根據國務院指示，財政部等監管機構正在討論起草方案，但下調時機和降幅等細節尚未確定，也不能保證高層領導會批准方案。財政部和證監會未回應彭博記者的置評請求。

大陸目前股票交易印花稅稅率為0.1%，而陸股對影響市場流動性的政策變化高度敏感，調降稅率可能引發規模9.9兆美元的陸股出現本能的上漲反應，並有利陸資券商及採取快速交易策略的量化對沖基金。陸股上漲還將有助北京當局提振消費者和企業信心，這對全球第二大經濟體的可持續復甦至關重要。

鑒於今年股市疲軟，家庭財政狀況受到就業市場低迷和房價下跌拖累，當局面臨提振消費和資本支出的沉重壓力。北京7月罕見表態要「活躍資本市場，提振投資人信心」，已然引發市場揣測會調降印花稅。

陸股 印花稅 北京

延伸閱讀

陸對我聚碳酸酯課反傾銷稅 藍委：已經不是關起門來可以解決的事

大陸、泰國旅遊警戒升至一級！逢暑假出遊潮 猴痘本土疫情增14例

中國7月CPI負增長…早晚會「大通縮」？ 他：根本不至於到末日程度

賴清德過境美國北京威脅反制 華府再籲勿藉機挑釁

相關新聞

陸央行降息救經濟 對台傳產衝擊大

中國大陸自年初疫情解封後，經濟復甦乏力，為挽救疲弱的經濟，中國人民銀行（大陸央行）昨天祭出「雙降息」，在不到三個月內二度...

2大致命傷 人行研判通縮惡化

大陸人行昨天無預警降息，國內大型金控內部分析，通貨緊縮是最重要的原因，尤其日前公布的大陸銀行放貸數量「斷崖式」下跌百分之...

中概股失色 避險基金減持

中國大陸經濟前景不明，且地緣政治緊張局勢升溫，Coatue、D1 Capital和老虎全球管理（Tiger Global...

特斯拉EV電池 離不開陸企

在純電動汽車（EV）材料領域，大陸的存在感正在增強。對美國特斯拉的1萬3,428家推定供應商進行分析後發現，在總共61家...

重慶生鮮「空廊」 通關不打烊

智利三文魚（鮭魚）、美國波士頓龍蝦、荷蘭麵包蟹……近日，在位於重慶渝北的重慶航空貨運國際進港，五湖四海的生鮮搭乘飛機而來...

火鍋之都 美味傳進東南亞

重慶海關所屬西永海關統計，2023年1月至7月，西永海關監管出口自熱火鍋43批次，貨值60餘萬元（人民幣，下同），同比增...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦