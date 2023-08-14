大陸對台灣進口聚碳酸酯徵收保證金 恐退出大陸市場

大陸商務部公告，自本月15日起，對原產於台灣的聚碳酸酯開徵16.9%至22.4%的反傾銷保證金。公告稱，台灣該產品存在傾銷，對大陸相關產業造成實質損害。

據新華社報導，聚碳酸酯是一種無色透明的無定性熱塑性材料，常用於桶裝水瓶、嬰兒奶瓶、樹脂鏡片、防彈玻璃、車頭燈罩、行李箱、智能手機機身外殼等的生產上。

有大陸專家曾指出，如果台灣出產的聚碳酸酯被徵收反傾銷稅，相關產品價格就會大大失去競爭力，一旦台灣失去大陸市場，轉向世界其他地方也很難有競爭力，整個產業勢必面臨生存危機。這個產品大陸早有多家企業具備生產能力，將很快吃掉台企的份額。

另據大陸海關總署的數據顯示，今年前七月，兩岸貿易額為1,461.04億美元。其中，大陸從台灣進口1,082.99億美元，年比下降22.8%；大陸向台灣出口378.04億美元，下降24.5%。

從單月看，今年7月，兩岸貿易額為224.81億美元。其中，大陸從台灣進口168.72億美元，向台灣出口56.09億美元。