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新聞幕後／低調中植系 最神祕資本大鱷

聯合報／ 香港特派員李春

這兩天中國網上網下最熱金句是：「錢在中植，房在碧桂園，老婆是藥代。」傳來傳去，還被人標註為「人生三大慘」。本來那中植是巨無霸金融財閥，碧桂園是當今中國女首富掌舵的第一大地產商，可惜剛剛爆響巨雷；而那藥代指的是跑醫院的女藥廠代理，原來人們以為手眼通天，近來中共捲起「醫藥反腐風暴」，以身相許做業務的藥代正在風口浪尖。

「醫藥反腐風暴」引發相當爭議，藥代是受害者還是害人精也有不同說法，但相關故事太多了，比如有醫院因藥代而引起全院檢驗愛滋，也有醫院院長令藥代死在床上之類，所以只能先放下不表。

那中植和碧桂園，則跟經濟領域的爆雷潮相關。近年爆雷不再以小平台，而是大商家，今次爆雷潮，就是以恒大地產終於承認資不抵債而起，市場認定恒大已是死老虎，不以為意，誰料爆雷接二連三。

今次影響最大的是地產商碧桂園，除其老闆是中國女首富外，還因碧桂園的房子跟恒大一樣遍布中國，還被稱為中國「中小城市的豪宅」，更因其涉及的債務也以逾兆人民幣來計，爆雷之後，跟恒大地產一樣是大件事。

碧桂園爆雷之際，另一大雷響起，那是早就被預測要爆而一直未爆的中植系。中國財閥被以「系」為名，因其旗下多是公司數千家，著名的如陳峰的海航系、肖建華的明天系、吳小暉的安邦系等。

解直錕的中植系相對低調，被稱為最神祕資本大鱷。人們只知解直錕娶了上海歌星毛阿敏，建成了逾千家公司組成的商業帝國，橫跨信託、公募、私募、保險、租賃、能源、娛樂等產業。比誰都要牛的，是六大金融經營牌照中植系都持有，這是連傑克馬（馬雲）都沒敢想的美事，有猜這是因解直錕大哥解植春，曾任中央匯金總經理，但金融界人說不可能，因要拿到六大牌照，至少背後大樹是總理或副總理。

解直錕二○二一年病逝，毛阿敏不接班由解家人接手，其後爆雷傳說不止，近日終於證實，是旗下公司傳出暫停兌付，多家上市公司受牽連也出現兌付逾期，其中受牽連最慘的，是中國中央級金融國企「中融信託」。

「中融信託」全名中融國際信託有限公司，與多間爆雷大系均有往來，管理資產據說以兆計，今次爆雷規模以一點五兆計，一旦炸開不得了。

對爆雷潮起，且集中起在八月，說法多多，一說天命所在，就像北京洪水。一說是經濟使然，當局對經濟現狀有種種美好描述，但還是有人預言宏觀經濟進入通貨緊縮，就像潮水退去，中植系和中融信託之類拆東牆補西牆現狀就一定曝光。

恒大

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