陸官媒：CPI回落不宜誇大 全年將呈現U型走勢

中國大陸7月份居民消費價格指數（CPI）同比轉為負0.3%，造成市場關於通縮的憂慮再起。大陸官媒《經濟日報》今天發表析論稱，總的來看，若經濟保持正常增長態勢，CPI階段性回落的影響不宜誇大。從各項經濟指標和市場反映情況看，7月份CPI雖然同比下降，但環比轉為上漲，當前物價已呈觸底企穩態勢，預計年內物價拐點已現，8月份後CPI有望開始逐步上行。

評論說，局部領域價格漲幅為負、物價漲幅暫時為負等現象值得重視，但不應將其簡單與通貨緊縮畫等號。國際上通常認為，通貨緊縮是指總體物價水平在一段時間內持續下降，並表現為貨幣供應量持續下降和伴隨著經濟衰退。當前，中國經濟持續恢復，上半年國內生產總值同比增長5.5%，明顯快於去年全年3.0%的經濟增速，也明顯快於過去三年4.5%的年均增速，經濟回升向好的態勢比較明顯。

文章說，流動性也保持了合理充裕，6月末，廣義貨幣供應量（M2）、社會融資規模存量、人民幣各項貸款分別同比增長11.3%、9.0%和11.3%，均保持在高位。無論是經濟增長還是貨幣供應量，都不符合通貨緊縮的典型特徵。歷史上大陸也曾多次出現CPI階段性下行現象，均未明顯影響宏觀經濟運行的總體走勢。

它稱，2022年以來，主要發達經濟體經歷了數十年不遇的高通脹，相較而言，中國堅持穩健的貨幣政策，著力加強保供穩價，通脹保持在溫和區間。過去一年、五年和十年，CPI年均漲幅都在2%左右。今年以來，CPI漲幅總體回落，主要是受到輸入性、週期性因素和上年同期高基數等國內外多重因素影響的結果，也反映出供需恢復不匹配的現狀。

評論說，從供給看，在疫情期間中國大力實施助企紓困，保障了量大面廣經營主體的生存。疫情影響消退後，生產、需求之間恢復的不同步，一定程度上造成當前CPI的階段性低位運行。它指出，從7月份當月數據來看，CPI同比漲幅轉負主要是受上年同期對比基數較高影響，但更多積極信號已經顯現。

從環比看，CPI由上月下降0.2%轉為上漲0.2%，6個月來首次轉正。在服務消費恢復帶動下，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.8%，漲幅比上個月擴大0.4個百分點，回升幅度超出市場預期。7月份核心CPI的明顯回升，表明大陸居民消費需求正在持續恢復。

它稱，但也要看到，今年以來對通縮的擔憂，反映出對總需求不足的關注。當前，我國經濟運行面臨來自國際國內新的困難挑戰，國際市場需求減弱；國內需求不足。對此，要更好發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，通過大力推動就業等措施，增加居民收入，把促進消費恢復的系列政策措施落實落細，增強供給結構對需求變化的適應性和靈活性。

評論最後說，展望下一階段，隨著存量措施與增量政策協同發力顯效，供需缺口也將進一步彌合，加之去年同期高基數因素逐步消除，預計下半年物價漲幅可能逐步回歸至往年均值水平，全年CPI呈現U型走勢。從中長期看，大陸經濟總供求基本平衡，貨幣條件合理適度，不存在長期通縮或通脹的基礎。