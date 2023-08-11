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再爆雷！恆大地產去年淨虧損人民幣527億 已資不抵債

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
恆大地產集團去年淨虧損人民幣527.2億元，已資不抵債。（路透）
恆大地產集團去年淨虧損人民幣527.2億元，已資不抵債。（路透）

中國恆大集團旗下恆大地產集團有限公司10日晚間連發多份報告，去年淨虧損527.2億元（人民幣，下同）；總負債1.83兆元，總資產1.47兆元，意味著已資不抵債。這也是繼中國恆大、恆大汽車和恆大物業三家公司後，第四家恆大體系公司陷入資不抵債。

恆大地產10日晚間發布包括2022年債券年報、2022年債券半年報、2021年債券年報，還有恆大地產2022年和2021年的年度審計報告及2022年半年度財報。

報告顯示， 恆大地產2022年度淨虧損527.2億元，截至去年底的流動負債合計1.68兆元，但貨幣資金（包括現金及現金等價物和受限資金）總額僅人民幣91.73億元。

恆大地產表示，2021年公司因受宏觀經濟環境、行業環境、融資環境多重不利因素疊加影響，陷入債務違約的流動性困境。2022年度，因受諸多不確定因素影響，公司債務風險化解方案進度不及計劃預期，持續受流動性危機影響並持續虧損，且已資不抵債，公司正常生產經營受到重大影響。

報告顯示，2022年全年恆大地產合約銷售金額281.81億元。截止去年底，公司擁有土地儲備1.7億平方公尺。並參與舊改項目79個，其中大灣區55個（深圳34個），其他城市24個。

恆大地產指出，接下來預計透過以下債務解決方案，以緩解流動資金壓力。一是與境內其他貸款人積極磋商借款展期事宜；二是積極通過多種管道尋求新的融資或額外的資金流入；三是積極與債權人溝通，以解決未決訴訟；四是繼續聚焦房地產項目的竣工交付，確保恆大地產業務的穩定和可持續運營；五是繼續跟進尚未完成的擬定境外子公司債務重組。

恆大地產表示，已與境內其他貸款人積極磋商借款展期事宜，因貸款人分散且市場環境不斷變化，仍需時間與個別貸款人逐一確定展期方案。

恆大地產還表示，集團一直積極通過多種管道尋求新的融資或額外的資金流入，包括但不限於資產管理公司或金融機構的新融資、保交樓的專項借款及配套借款、與業務合作夥伴的業務合作、資產處置等。截至目前，已實現若干業務合作並獲得了新的融資或額外資金。

恆大地產說，集團一直積極與債權人溝通，以解決未決訴訟。目前已與部分債權人完成了和解安排，有信心能夠繼續就現階段尚未達成明確結果的訴訟達成友好解決方案。

恆大地產還說，將繼續聚焦房地產項目的竣工交付，確保恆大地產業務的穩定和可持續運營。

債務 資產 房地產

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