綏博會開幕 200餘企業參展

8月8日，第九屆中國（綏芬河）國際口岸貿易博覽會（簡稱綏博會）在有「百年口岸」美譽的黑龍江省綏芬河市開幕。

新華社報導，據介紹，本屆綏博會吸引來自印度、澳洲、泰國、巴基斯坦及大陸各省區市200餘企業參展，設立區域合作、國際商品、交通物流、木業流通、創意設計、食品加工六大展區。

中國國際商會秘書長孫曉介紹，本屆綏博會以「共享高水平開放，助力高質量發展」為主題，以「一帶一路」倡議提出十周年為契機，立足新發展階段，積極打造向北開放重要窗口，充分發揮口岸城市作用，促進東北地區開展對外經貿投資。

綏芬河市委書記羅海濤說，綏博會是大陸國內首個以口岸貿易為主題的綜合性展覽會，成功搭建集投資洽談、項目推介、商品展銷、學術研討、文化交流於一體的國際經貿合作平台，為深化沿邊開放開發、促進東北亞交流合作發揮了獨特作用。

綏芬河市會展中心負責人王樂峰說，博覽會期間，將舉辦生物經濟（中醫藥）對接會、口岸集疏運體系企業對接會、木材製品供應鏈大會暨東北亞木材產業鏈對接會等八項商貿活動。