大陸促進消費 數位人民幣助攻

廣東深圳、江蘇宿遷、浙江紹興……自今年7月以來，不少地方政府持續開展通過數位人民幣紅包發放消費券的活動，這些消費券覆蓋了汽車、百貨、超市、家電銷售、餐飲等促消費的重點領域。

中新社報導，大陸國家發展改革委近期發布的恢復和擴大消費二十條，為下一步促消費指明方向。業內人士分析，基於業務和技術優勢，在下一步促消費中有望發揮更大的作用，全力支持各級政府基於數位人民幣實施消費補貼，支撐財政資金精準、安全、高效投放，保障政策實施效果。

在數位人民幣前期試點過程中，試點地區圍繞促進消費、低碳出行等主題開展了多輪消費補貼，積累了以數位人民幣實現財政直達與鼓勵消費的成熟運作經驗，數位人民幣已具備支持各級政府實施消費補貼的能力。

各級政府對於以數位人民幣發放消費補貼的形式也持歡迎態度。7月以來，已有廣東深圳、江蘇宿遷、浙江杭州和紹興等地開展通過數位人民幣紅包發放消費券的活動。社交媒體上，不時能看到網民們「曬單」數位人民幣消費券，並分享數位人民幣領取、使用消費券的攻略。

事實上，各地發放消費券，意在通過財政補貼資金發揮槓桿的撬動作用拉動消費增長，但也有部分地區消費券核銷率較低，導致財政資金拉動消費未取得明顯效果。對此，有專家表示，數位人民幣發放消費券核銷率較高，可較好地發揮財政資金拉動消費的作用。

據悉，數位人民幣試點以來，大部分使用數位人民幣發放的消費券核銷率超90%，部分地方核銷率甚至高達99%。

為何數位人民幣可以做到90%的消費券核銷率？這與數位人民幣的特徵不無關係。數位人民幣作為大陸國家法定貨幣，可直達用戶與市場主體，用戶無需銀行帳戶即可開立數位人民幣錢包，而且數位人民幣具備可編程特徵，能幫助財政補貼資金精準發力。

業內人士說，一般的消費券都是基於平台發放，比如在美團發放則只能在美團使用，在京東發放則只能在京東使用，而數位人民幣消費券可以支持線上線下等渠道的多平台使用。

另一方面，一般的消費券只能滿減使用，而數位人民幣消費券的靈活性較高，既支持拆分使用，也支持滿減使用。

從拉動消費效果看，據不完全統計，有試點地區發放數位人民幣消費券的消費放大效應超過15倍，有力促進社會消費回補與潛力釋放。這樣的成績單也充分驗證了數位人民幣作為大陸國家法定貨幣，發放消費補貼的可行性、穩定性、安全性和有效性。數位人民幣料將在促消費中發揮更大的作用，更有效地服務實體經濟。