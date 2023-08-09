新政落地 鄭州、南京樓市強彈

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸部分城市八月首周房產有復甦跡象，圖為福州市區一處在建樓盤。（中新社）
大陸部分城市八月首周房產有復甦跡象，圖為福州市區一處在建樓盤。（中新社）

8月首周，中國多個重點城市房地產市場仍處於低位盤整階段，但鄭州、南京等地在新政落地後樓市交易量出現明顯增長。 　　

中新社報導，7月中旬中國官方對房地產市場的一系列密集表態之後，8月首周，包括鄭州、南京等多個二、三線城市出台支持性的房地產新政。 　　

諸葛數據研究中心7日發布的數據顯示，2023年第32周（7月31日至8月6日），該機構監測的15個重點城市新房成交環比下降19.87%，10個重點城市二手住宅成交環比下降11.73%。

二手房市場上，鄭州表現突出，上周共成交1831套二手房，環比上漲61.32%。諸葛數據研究中心認為，鄭州8月3日出台「穩樓市」的15條新政，其中提出取消限售政策、落實「認房不認貸」政策等對提升二手房市場流通性有著積極意義，帶動了當地二手房成交上行。　　

新房市場上，諸葛數據研究中心統計，15城中，南京上周新房成交1107套，環比漲幅為59.97%，漲幅領先。8月4日，南京發布了8條「穩樓市」新政，涉及對購買新建商品住房實施補貼、房票安置、建立「安置房源超市」、提升預售監管資金使用效率等，助力提振市場活力，短期內帶動成交上行。

另據克而瑞研究中心統計，上周，重點監測城市開盤去化率降至33%，較前一周下降21個百分點，各能級城市新房成交量環比均有所回落。不過，該機構統計數據也顯示，上周，二線城市中，南京、長沙、蘇州新房成交量均保持上漲，其中南京和長沙環比漲幅均超四成。

展望後市，克而瑞研究中心認為，8月份28個重點城市預計新增商品住宅供應面積1051萬平方米，環比上升25%，房企推盤積極性預期有所回升。

該機構認為，近期官方積極表態強化居民購房預期，加之供應小幅放量，預計8月重點城市新房成交量有望止跌，但低位盤整趨勢短期內仍將持續。

鄭州 二手房

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