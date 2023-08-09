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疑涉內部貪腐 萬達副總裁被帶走

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
中國媒體報導中國房產巨頭萬達集團高級副總裁劉海波被公安機關帶走，被帶走的具體原因目前不詳。（取材自萬達集團官網）
中國媒體報導中國房產巨頭萬達集團高級副總裁劉海波被公安機關帶走，被帶走的具體原因目前不詳。（取材自萬達集團官網）

經濟放緩背景下，大陸今年以來持續吹起反腐風暴，從金融圈、體壇到國營企業，如今延燒到民企。陸媒報導，前大陸首富王健林創辦的商業地產巨頭萬達集團，其高級副總裁劉海波已被公安機關帶走，推測與萬達內部反腐有關，且事發突然，本月初，劉海波還現身在王健林與山西大同市長張強的工作會談中。

綜合澎湃新聞、界面新聞報導，劉海波已被公安機關帶走，具體原因目前不詳。萬達集團尚未回應。報導引述萬達內部人士透露，劉海波確實被警方帶走調查，主因是涉及企業內部貪腐，且數額巨大。

據此前消息，除劉海波，萬達集團還有多人因牽涉貪腐也被帶走。

資料顯示，劉海波二○一○年加入萬達，先後擔任總裁助理、發展部總經理、區域總經理、集團首席副總裁、高級副總裁等職位，長期分管投資業務，對房地產業來說，其重要性不言而喻。

中國房地產報引述業內人士稱，劉海波在萬達廣場於各地布局的背後扮演重要角色，不然也不會被王健林看中；另有消息人士透露，劉被帶走，或與萬達某個項目虧損上億元有關。

有報導指出，王健林向來重視內部反腐並建立制度，二○○一年起設立審計團隊，號稱每年審計數百次。二○二○年曾曝光萬達商管副總裁朱戰備涉貪腐，二○一九年八月也曾公告四名高管涉索賄，遭解除勞動關係並移送法辦。

自二○一九年起，包括萬達、碧桂園、美的置業、保利發展等都曾公開內部反腐作為。

反腐 王健林 公安

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