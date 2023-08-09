疑涉內部貪腐 萬達副總裁被帶走

經濟放緩背景下，大陸今年以來持續吹起反腐風暴，從金融圈、體壇到國營企業，如今延燒到民企。陸媒報導，前大陸首富王健林創辦的商業地產巨頭萬達集團，其高級副總裁劉海波已被公安機關帶走，推測與萬達內部反腐有關，且事發突然，本月初，劉海波還現身在王健林與山西大同市長張強的工作會談中。

綜合澎湃新聞、界面新聞報導，劉海波已被公安機關帶走，具體原因目前不詳。萬達集團尚未回應。報導引述萬達內部人士透露，劉海波確實被警方帶走調查，主因是涉及企業內部貪腐，且數額巨大。

據此前消息，除劉海波，萬達集團還有多人因牽涉貪腐也被帶走。

資料顯示，劉海波二○一○年加入萬達，先後擔任總裁助理、發展部總經理、區域總經理、集團首席副總裁、高級副總裁等職位，長期分管投資業務，對房地產業來說，其重要性不言而喻。

中國房地產報引述業內人士稱，劉海波在萬達廣場於各地布局的背後扮演重要角色，不然也不會被王健林看中；另有消息人士透露，劉被帶走，或與萬達某個項目虧損上億元有關。

有報導指出，王健林向來重視內部反腐並建立制度，二○○一年起設立審計團隊，號稱每年審計數百次。二○二○年曾曝光萬達商管副總裁朱戰備涉貪腐，二○一九年八月也曾公告四名高管涉索賄，遭解除勞動關係並移送法辦。

自二○一九年起，包括萬達、碧桂園、美的置業、保利發展等都曾公開內部反腐作為。