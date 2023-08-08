AI業績帶動獲利增長　工業富聯上半年賺308億

鴻海集團旗下工業富聯（FII）8日晚間公布2023年上半年財報，受AI業績帶動盈利增長影響，淨利潤人民幣71.61億元（新台幣308億元），年增4.21%。營收人民幣2,067.76億元（新台幣8,891億元），年減8.21%。

財報提到，今年以來，ChatGPT等生成式AI應用持續升溫，全球算力需求激增。AI技術的突破使得下游對算力、頻寬、GPU、高效存儲等需求日益增加，而雲計算作為AI算力的基礎設施重要性也日益突顯。這給公司業務增長帶來了機會。

工業富聯方面表示，上半年透過產品結構調整優化，公司盈利能力與上年相比顯著增長，尤其是伺服器毛利率持續提升，年增長25%。

公司AI伺服器自2017年發展至今已反覆運算至第四代，已為客戶開發並量產英偉達的H100及H800等高性能AI伺服器。

此外，公司雲端遊戲伺服器也已於今年3月起正式出貨。公司正在加速研發下一代AI伺服器，以及拓展車用移動伺服器、邊緣伺服器、太空互聯網運算伺服器等新領域。

圍繞「深耕中國布局全球」戰略，工業富聯正持續加大高階智慧製造領域的投資布局。今年上半年，工業富聯江西贛州園區以及河南濟源5G終端精密製造專案先後宣布投產營運。其中，贛州園區是工業富聯目前在中國投資最大、建設最新、數位化智慧化程度最高的園區。

在數位化轉型方面，工業富聯深圳觀瀾園區於年初入選WEF世界「燈塔工廠」，這也是世界首座精密機構件加工「燈塔工廠」，也使得工業富聯參與打造的「燈塔工廠」數量增至6座。

每日經濟新聞報導，對於下半年AI伺服器的出貨預期，工業富聯董事長鄭弘孟曾表示，多家全球頭部雲服務廠商仍在持續提升在AI領域的資本開支，看好下半年市場機會。「AI伺服器市場比市場預期更大，預期下半年將強勁增長。換句話說，目前從需求來看AI伺服器一季比一季好，越來越好。」