世界乳業10強 齊聚呼和浩特

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

以「創新合作、綠色低碳，推動世界奶業可持續發展」為主題的世界奶業大會5日在內蒙古呼和浩特市舉行。當天，中國奶業協會、國際食品科學技術聯盟分別向呼和浩特市授予「中國奶業育種之都」、「世界乳業科技之都」稱號。

中新社報導，本次大會吸引了世界乳業10強企業、國內乳業20強企業、國際乳業產業鏈知名企業、行業協會的嘉賓和兩院院士、專家學者參會，共商世界奶業綠色可持續發展大計。

呼和浩特地處國際公認的北緯40度黃金奶源帶，是天然的優質畜牧區。2022年，該市奶業全產業鏈營業收入突破2200億元（人民幣，下同），到2025年，將達到3000億元以上。呼和浩特市的乳製品產業集群，成功入選國家先進製造業集群。從2005年至今，該市始終保持「中國乳都」的榮譽稱號。

呼和浩特市市長賀海東表示，呼和浩特正在打造一流的「發展環境」，敞開胸懷迎接乳產業鏈上下游、國內外企業到呼和浩特發展；正在配套一流的「支持政策」，將投入更多「真金白銀」，補企業補牧場補人才，打造奶業發展政策高地；正在提供一流的「服務保障」，確保項目快落地快達產快受益。

世界奶業大會期間，官方將陸續開展項目觀摩、發展論壇、產業展會、招商推介等活動。

內蒙古 院士 高地

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