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提早2年 陸取消制裁澳洲大麥

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導
澳洲大麥三年前遭中國大陸課徵五年期限的反傾銷及反補貼稅，陸商務部昨公告提前終止。（美聯社）
澳洲大麥三年前遭中國大陸課徵五年期限的反傾銷及反補貼稅，陸商務部昨公告提前終止。（美聯社）

大陸商務部昨天公告稱，鑑於中國大麥市場情況發生變化，對原產於澳洲的進口大麥繼續徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要。決定自今年八月五日起，終止對原產於澳洲進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅。此一決定讓原訂五年的制裁期限，提前近兩年結束。

二○二○年中澳之間的外交與貿易衝突臻於高峰，中國對澳洲進口產品進行全面制裁，其中即包括以澳洲政府對於大麥業者進行補貼為由，對超過百分之八十的澳洲大麥課徵高額反傾銷與反補貼稅，當時的澳洲總理莫里森還為此狀告ＷＴＯ，尋求貿易爭端訴訟。

除大麥外，大陸也禁止或縮減澳洲的紅酒、大麥、煤礦、木材與龍蝦進口。

自去年五月左派的總理艾班尼斯上台組閣後，積極尋求與中國和解，雙方關係自谷底回升。這次取消大麥反傾銷稅，是中澳關係恢復正常的重要指標。

澳洲 反傾銷 艾班尼斯

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中澳關係回升 陸商務部提前取消澳大麥反傾銷和反補貼稅

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