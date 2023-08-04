政策加持 大陸購屋者信心回升

7月中旬以來，伴隨中央和地方對房地產市場密集發聲，樓市預期小幅回升。58同城、安居客2日發布的2023年《7月國民安居指數報告》顯示，7月份，中國重點城市新房找房熱度、購房者信心指數以及反映二手房市場預期的房地產經紀人信心指數環比均有所回升。

中新社報導，報告指出，2023年7月，中國65個重點城市新房找房熱度環比上漲4.1%。其中，一線城市新房找房熱度環比上漲7.5%，二線城市新房找房熱度環比上漲3.7%，三四線城市新房找房熱度環比上漲2.9%。 從具體城市來看，山東威海新房找房熱度環比上漲24.2%，秦皇島、烏魯木齊、大連、貴陽、哈爾濱等城市新房找房熱度環比漲幅超過10%。

58安居客研究院院長張波分析，7月份找房熱度出現上漲態勢主要因為近期支持政策加力的確定性增強，房地產市場供求格局變化也被充分關注。

7月一線城市新房找房熱度漲幅較高。張波表示，此前一線城市樓市政策僅微調，政策基調依然嚴厲，而下半年關鍵性政策出台的概率進一步加大，尤其是限購放鬆以及「認房不認貸」等相關政策落地的可能性較高。

7月份，購房者信心也有所復甦。報告指出，7月購房者信心指數為94.9，環比上漲1.8%；參與調研的意向購房者中，有42.7%的受訪者認為8月份樓市、房價走勢將基本持平。從二手房市場來看，7月房地產經紀人信心指數為94.5，環比上漲6.3%。有46.2%的經紀人認為二手房價格將基本持平；35.1%的經紀人認為二手房交易量將環比上漲。

值得注意的是，二手房掛牌量激增的趨勢緩解。報告指出，7月份重點城市二手房市場新增掛牌房源量環比下跌3.1%。其中，北京、上海、廣州均不同程度下跌。