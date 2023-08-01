深化產業對接 工信部：擴大引外資

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸工業和信息化部部長金壯龍30日表示，將支持國內企業深度參與全球產業分工和合作，促進內外產業深度融合，實現互利共贏。

中新社報導，2023中國產業轉移發展對接活動（廣西）30日在廣西南寧開幕。金壯龍在會上發表視頻致詞時作上述表示。 他說，中國有世界最完整的產業體系和潛力最大的內需市場，做好產業有序轉移工作，對促進區域協調發展，加快建設完整性、先進性、安全性的現代化產業體系，具有重要意義。 　　

金壯龍表示，工業和信息化部將落實「製造業轉移發展指導目錄（2022年本）」，支持各地立足產業基礎、發揮特色優勢，有序承接、錯位發展，打造更多支柱產業，形成更多具有核心競爭力的先進製造業集群和中小企業特色產業集群。

「深化產業對接，推動建立健全區域對接合作機制，支持地方高水平舉辦對接活動，促進產業、科技、金融、人才等深度融合，實現良性互動」。金壯龍表示，大陸將持續開放合作，堅持「引進來」和「走出去」並重，更大力度吸引和利用外資，積極承接國際產業轉移，高效集聚全球創新要素。

廣西壯族自治區黨委書記劉寧表示，廣西有得天獨厚的優越區位、融通中外的開放平台、豐富多樣的資源物產、秀甲天下的美麗山水、多重叠加的優惠政策，是國內外產業轉移的上佳之選、理想之地。廣西願與各方賓朋共享沿邊臨港新優勢，共建產業合作新高地，共贏高質量發展新未來。

本次活動是2023中國產業轉移發展系列對接活動的第三場，由工信部、廣西壯族自治區人民政府共同主辦，將舉辦一場綜合活動、三場專題推介對接活動（中國—東盟產業合作區、重點發展產業、創新融合發展專題）和一系列投資考察活動，將圍繞新能源汽車與機械裝備、高技術船舶及海工裝備、高端綠色家居、軌道交通等廣西特色優勢產業，開展地市推介、行業解讀、供需對接、項目簽約等活動。

自治區 考察 競爭力

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