馬雲新動作？間接持股海洋科技公司 將布局智慧漁農業

大陸官媒《證券時報》報導，根據天眼查的訊息顯示，海洋科技公司一米八海洋科技（浙江）近日在杭州成立，由阿里巴巴創辦人馬雲間接持股，被外界視為馬雲的新投資動向。

報導統計指出，「一米八」系公司已達4家。鑑於「一米八」公司多名高層與阿里系員工同名，且馬雲間接持股一米八海洋科技（浙江），業內猜測，「一米八」系公司不排除是阿里旗下的新業務，瞄準的則是智慧農業、智慧漁業等方向。

據報，一米八海洋科技（浙江）於7月20日在杭州成立，註冊資本人民幣1.1億元，經營範圍涵蓋水產養殖、食品銷售、水產品冷凍加工、海上風電相關系統研發等領域。

股權穿透訊息顯示，一米八海洋科技（浙江）目前有6名股東，其中1.8 Meters Technology Holding Limited為實際控制人，持比股例為80%；第二大股東為由馬雲持股99%的杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司，持股比例為10%。此外，胡曉明、鄧中華、陳澤松、林志峰4名自然人分別持有一米八海洋科技（浙江）1%至5%不等的股權。

其後，一米八海洋科技（浙江）全資子公司一米八海洋科技（舟山）公司正式設立，註冊資本為人民幣3,000萬元，是一家以從事農、林、牧、漁專業及輔助性活動為主的企業。該公司執行董事兼總經理為陳澤松，監事為鄧中華。

根據上述「一米八」系公司顯示，多名高層均與阿里系員工同名，其中，一米八海洋科技（浙江）董事長胡曉明，被認為可能是原螞蟻集團執行長胡曉明；一米八海洋科技（浙江）董事兼總經理鄧中華，可能是《大數據大創新：阿里巴巴雲上數據中台之道》一書的作者，據當時作者介紹，鄧中華在阿里有十年大數據從業經歷；持有一米八海洋科技（浙江）1%股權的陳澤松，可能是阿里雲產品專家。