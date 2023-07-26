中亞5國助力 新疆外貿10年新高

今年上半年新疆外貿總值創過去十年以來同期新高，貨物進出口規模創歷史同期新高。其中，新疆對中亞五國和「一帶一路」沿線國家進出口貿易保持穩定增長，中亞五國份額居首。

中新社報導，新疆維吾爾自治區人民政府新聞辦公室日前舉行新聞發布會，據烏魯木齊海關提供數據顯示，今年上半年，新疆外貿進出口總值達1496.2億元（人民幣，下同），較上年同期（同比，下同）增長65.2%。其中，出口1254.9億元，增長69.8%；進口241.3億元，增長44.7%。

烏魯木齊海關副關長李清華分析稱，新疆高水平對外開放呈現新氣象。新疆七成地州市實現外貿正增長，南北疆區域布局更加協調。同時，邊境貿易穩外貿作用不斷顯現，多種貿易方式競相增長。外貿經營主體活力增強，民營企業外貿主力軍作用突出。

值得注意的是，在今年上半年新疆外貿成績單中，中亞五國份額獨占鰲頭。上半年，新疆對中亞五國進出口1196.6億元，增長75.1%，占同期新疆對「一帶一路」沿線國家進出口總值86.5%。

烏魯木齊海關工作人員分析，新疆對中亞五國高附加值產品出口競爭力持續增強，如機電產品出口增長82.7%。同時，電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池「新三樣」出口維持高景氣，上半年，新疆對中亞五國出口「新三樣」達6億元，增長235.2%。

此外，上半年，新疆進口礦產品、油脂油料、糧食等大宗商品均呈現「量值齊增」態勢，金屬礦及礦砂、未鍛軋銅及銅材進口分別增長87%、53.1%。