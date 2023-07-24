游泳、冰墊… 寵物「清涼經濟」熱門

在空調房休息消汗，沖去身上汙漬、換上泳衣，愜意地在泳池裡暢遊嬉水。這是五歲小狗柯基正在體驗的降溫消暑方式。

中新社報導，「我基本每周都會帶狗狗來游一次泳。」湖南長沙95後寵物主葉佳佳說，相對於人而言，寵物散熱能力較差。自入夏後，自家柯基多數時間待在家中吹空調，出現了食欲不振、活動減少等情況。清涼消暑的寵物游泳池，也就成了遛狗的最佳去處。

在長沙，像葉佳佳這樣帶毛孩子消暑的寵物主不在少數。隨著新生代寵物主的增多，養寵觀念也在不斷更新。對大多數養寵人而言，寵物不再是消遣品，更像是掌中寶。

23歲的湖南株洲女孩唐潤澤在工作後養了一隻拉布拉多犬。她直言，狗狗就如她的家人、朋友，希望能在經濟承受範圍內給它最好的呵護。

巨大的市場需求催熱了寵物版清涼經濟。在網上以關鍵詞「寵物降溫」進行搜索，狗狗冰墊、不銹鋼貓盆、寵物冰糕等商品令人目不暇給；不少「鏟屎官」線上分享降溫祕訣。

「我們有一個微信群，就叫夏天泡澡的狗子們。」唐潤澤介紹說，該群由小區一帶愛狗人士創建，基本按照每月兩次的頻率，組織帶狗溯溪、漂流等活動，既拓展了狗狗的活動場景，也為寵物主養寵行為增添了社交屬性。

高溫酷暑也使夏季寵物寄養服務持續升溫。部分寵物店順勢推出了花式夏日度假房，除提供基本的餵食、陪玩、消暑零食等服務，還能按寵物主要求拍攝寵物照片。

長沙岳麓區一寵物店店主彭群淩表示，目前所有度假房間均已訂滿，入住需要提前一周預約。

「我基本上每個月都送它們去寵物店住一到兩周，有時間會去看它們。」32歲的長沙妹子李清華家中養有兩隻貓和一隻狗，因擔心寵物中暑，即便白天出門上班，家中空調不斷電，電費支出增加不少，寵物也待得無聊。夏季寵物寄養很好地解決了她的煩惱。