游泳、冰墊… 寵物「清涼經濟」熱門

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
湖南長沙一寵物店推出狗狗專屬游泳池，主人也可下水陪小狗一同玩水，專屬的「降溫神器」吸引了眾多市民帶狗前來光顧。（中新社）
湖南長沙一寵物店推出狗狗專屬游泳池，主人也可下水陪小狗一同玩水，專屬的「降溫神器」吸引了眾多市民帶狗前來光顧。（中新社）

在空調房休息消汗，沖去身上汙漬、換上泳衣，愜意地在泳池裡暢遊嬉水。這是五歲小狗柯基正在體驗的降溫消暑方式。

中新社報導，「我基本每周都會帶狗狗來游一次泳。」湖南長沙95後寵物主葉佳佳說，相對於人而言，寵物散熱能力較差。自入夏後，自家柯基多數時間待在家中吹空調，出現了食欲不振、活動減少等情況。清涼消暑的寵物游泳池，也就成了遛狗的最佳去處。     　　

在長沙，像葉佳佳這樣帶毛孩子消暑的寵物主不在少數。隨著新生代寵物主的增多，養寵觀念也在不斷更新。對大多數養寵人而言，寵物不再是消遣品，更像是掌中寶。        

23歲的湖南株洲女孩唐潤澤在工作後養了一隻拉布拉多犬。她直言，狗狗就如她的家人、朋友，希望能在經濟承受範圍內給它最好的呵護。 　　

巨大的市場需求催熱了寵物版清涼經濟。在網上以關鍵詞「寵物降溫」進行搜索，狗狗冰墊、不銹鋼貓盆、寵物冰糕等商品令人目不暇給；不少「鏟屎官」線上分享降溫祕訣。 　　

「我們有一個微信群，就叫夏天泡澡的狗子們。」唐潤澤介紹說，該群由小區一帶愛狗人士創建，基本按照每月兩次的頻率，組織帶狗溯溪、漂流等活動，既拓展了狗狗的活動場景，也為寵物主養寵行為增添了社交屬性。

高溫酷暑也使夏季寵物寄養服務持續升溫。部分寵物店順勢推出了花式夏日度假房，除提供基本的餵食、陪玩、消暑零食等服務，還能按寵物主要求拍攝寵物照片。

長沙岳麓區一寵物店店主彭群淩表示，目前所有度假房間均已訂滿，入住需要提前一周預約。 　　

「我基本上每個月都送它們去寵物店住一到兩周，有時間會去看它們。」32歲的長沙妹子李清華家中養有兩隻貓和一隻狗，因擔心寵物中暑，即便白天出門上班，家中空調不斷電，電費支出增加不少，寵物也待得無聊。夏季寵物寄養很好地解決了她的煩惱。

寵物 狗狗 寄養

延伸閱讀

游泳／王星皓前國手姑姑相助拚亞運 表弟也有奧運夢

獨／營建署5月底才發函空調安裝草案 7月冷氣就砸死人

裝修冷氣失手砸死優秀女大生 空調公司被洗版...急關臉書和網站

窗型冷氣砸女大生亡 空調業者揭安裝SOP：需綁繩加強固定

相關新聞

比亞迪印度設廠 被打回票

比亞迪進軍海外設廠受挫，印度經濟時報援引知情官員消息稱，印度監管部門以陸企在印度投資的安全擔憂為由，拒絕了大陸車企比亞迪...

游泳、冰墊… 寵物「清涼經濟」熱門

在空調房休息消汗，沖去身上汙漬、換上泳衣，愜意地在泳池裡暢遊嬉水。這是五歲小狗柯基正在體驗的降溫消暑方式。

東北黑土地保護性耕作 面積增加至8300萬畝

中國大陸黑土地保護利用進展快且成效顯著。2020年-2022年，東北地區黑土地保護性耕作實施面積由4600萬畝增至830...

外來物種入侵 海關嚴打

為強化口岸檢疫查驗，嚴厲打擊違規違法行為，築牢口岸檢疫防線，嚴防外來物種跨境入侵，保護大陸生態安全和生物多樣性，大陸海關...

嘉峪關650年風霜 新科技延壽

聞名中外的嘉峪關城，是明代長城西端的第一關，是明廷退出敦煌後，在河西最重要的邊防設施。不過，歷經逾650年風霜，加上極端...

陸電商直播東協好物 行銷世界

「這款純手工的東南亞藤編果盤，鑲有精美的貝殼，用來裝水果或點心，美觀實用。」走進廣西防城港市下轄的東興市電商直播帶貨城，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦