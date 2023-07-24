阿里出清AI龍頭商湯持股

阿里集團近期清倉已投資五年的大陸人工智慧（AI）龍頭商湯科技，外界分析阿里清倉商湯有其投資考量，一方面與自身戰略有關，另對商湯前景持謹慎看法。今年以來，商湯股價已跌掉23%。

財經網報導，阿里巴巴母公司重組後，或基於自身戰略發展考量，持續在公開市場出售其早期投資並已獲得豐厚回報的包括商湯在內數家公司股票，該舉或為取得更多現金儲備以支持戰略調整。商湯近期公告指出，收到阿里巴巴的全資子公司Taobao Holding Limited通知，其已有序出售所持有商湯的所有B類股份。代表阿里選擇退出商湯科技。

阿里今年來多次減持商湯股份：4月11日阿里以每股3.452港幣均價，出售商湯4,000萬股，套現金額為1.38億港幣；6月5日，阿里以每股2.1974港幣，出售商湯7,000萬股，套現1.54億港幣；6月15日阿里再度減持，以每股2.267港幣，出售5,000萬股商湯股份，套現1.13億港幣。