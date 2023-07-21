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陸商務部宣布 對美國進口丙酸進行反傾銷調查

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國大陸商務部。（新華社）
中國大陸商務部。（新華社）

大陸商務部21日發出公告指出，江蘇省化工行業協會代表中國丙酸產業於今年5月23日向商務部提交反傾銷調查申請，請求對原產於美國的進口丙酸進行反傾銷調查。經初步審查，決定根據《中華人民共和國反傾銷條例》第十六條的規定，自7月21日起對原產於美國的進口丙酸進行反傾銷立案調查。

丙酸是重要的精細化工產品和有機合成原料，主要用於生產防腐劑、防黴劑、除草劑、醫藥中間體等，廣泛應用在食品、飼料、農藥、醫藥等日常生活領域。

據悉，中國大陸是全球主要的丙酸消費市場之一，近年來需求量持續增長，2022年的消費總量比2019年增長26.71%，2023年第一季度消費量也比去年同期增加3.50%。

根據大陸海關數據，大陸進口的丙酸幾乎全來自於美國，2019年至2022年間，美國進口丙酸佔總進口丙酸的比例在97.41%至99.99%之間，不過自2020年以來，進口的總噸數逐漸下降，已近砍半。

原產於美國的丙酸進口量約佔大陸的平均市場份額約在30%左右。不過，丙酸價格持續下降，2022年比2019年下降6.99%，來到每噸977美元。

江蘇省化工行業協會指出，美國丙酸廠商為搶占或維持在中國的市場份額，開始採取低價降價策略向中國市場大量傾銷丙酸產品，並對大陸丙酸產業造成了嚴重的衝擊和損害。大陸丙酸產業也沒有實現更大的規模效益，反而因此被迫降價參與競爭。

大陸商務部指出，本次調查自今年7月21日起開始為期一年，應在明年7月21日前結束調查，特殊情況下可延長半年至2025年1月21日。

美國 反傾銷 大陸商務部

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