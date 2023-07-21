河北台商賣奶茶 分享道地「台味」

「我已經從賣奶茶的姐姐、賣奶茶的阿姨，估計很快會變成賣奶茶的奶奶了」，在河北唐山遷安市扎根十多年的賴秋萍，與丈夫創辦台灣品牌奶茶「金礦飲品」，多年來，向當地民眾分享道地台味，同時譜寫了台灣人在冀發展創業的故事。

遷安茶點金礦飲品店成立於2008年，由李金柱、賴秋萍夫妻二人經營，逐漸打造成包括台式奶茶、甜品、小吃等複合式餐飲，從最初不足30平米發展到上下2層200平米的大店，金礦奶茶也成為當地一代年輕人的回憶。

品牌主理人之一賴秋萍表示，丈夫早年多次來大陸考察，看中河北遷安的鋼鐵環境和城市發展，於是帶著一家人過來生活。自己起初特別想念台灣，一次偶然的機會，在逛街時，發現當地的台式飲品店並不多見，因此萌生了開店的想法，繼而返台進行學習。

對取「金礦」二字，她笑言，其實起於一個玩笑，因遷安是一座資源型城市，「別人開鐵礦，我們開『金礦』」，而在多年耕耘之下，早先的玩笑話也漸成了真。「希望在這邊，找到跟台灣的連接」，賴秋萍表示，透過融合奶茶、甜品、台灣小吃，製作道地台味餐食，讓當地民眾不用遠赴台灣，也能感受到台灣的飲食文化。

在冀發展多年，金礦飲品得到了不少民眾認可。聊到其中的趣事，賴秋萍分享，曾有顧客說過，最初便是在店內相親，之後結婚，現在孩子都大了，並留下了「來金礦相親，釣個金龜婿」的美談。

據了解，金礦奶茶主要有咖啡紅茶、錫蘭紅茶、茉莉綠茶、桂花釀茶、高山烏龍茶等品類，製作工藝屬自主研發，原料主料則來源台灣。賴秋萍介紹，將根據不同茶種、茶性設立茶、水比例，絕不添加奶精，把好源頭關。

近年來，大陸掀起一股「新式茶飲」風潮，市場繁榮的同時，競爭激烈。但在賴秋萍看來，「飲品店的發展還是非常廣闊的」，伴隨時代發展，可能一開始不是必需品到現在人手一杯，民眾消費習慣在轉變；而對有志來大陸、來河北發展茶飲業的台灣青年，她建議，要先去多方考察市場，不要盲目投入，更重要的是「顧好你的品質，堅持你的初心。」