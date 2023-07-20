廣西攜手泰國 推動跨境金融合作

廣西壯族自治區委員會常委、自治區常務副主席蔡麗新18日表示，廣西將積極推動各項跨境金融先行先試，進一步加強與泰國在金融領域機構互設、資金互融、貨幣互兌、監管互動等方面合作，更好服務中泰貿易投資便利化。

中新社報導，當日，由廣西壯族自治區人民政府、中國工商銀行共同主辦的「牽手東協：中國（廣西）—泰國金融洽商會」在廣西南寧市舉行。

本次洽商會以跨境貿易金融服務便利化為主題。會上，中國工商銀行廣西分行、中國出口信用保險公司廣西分公司、中國工商銀行泰國股份有限公司、泰國開泰銀行共同簽署「牽手東協金融服務」合作協議。

廣西是中國大陸唯一與東協陸海相鄰的省區，是大陸與東協交流合作的前沿與窗口。廣西深入推進面向東協的金融開放門戶建設，從推動面向東協的跨境金融創新、擴大金融服務業對內對外開放、強化面向東協的金融市場合作等9個方面先行先試，取得一系列改革創新成果。

目前，廣西成為大陸全國掛牌幣種最多、境外參與行最多的銀行間區域市場。截至今年5月底，廣西跨境人民幣累計結算量達1.87萬億元，在大陸9個邊境省區、12個西部省區中排第一。

蔡麗新表示，廣西將攜手各方，進一步深化廣西與泰國等東協國家金融經貿交流合作，在推動貿易投資合作、跨境金融創新、跨境金融交流等方面爭取實現更大突破，促進廣西與泰國產業合作和經貿往來。

蔡麗新同時表示，廣西將推動中國—東協博覽會全面升級高層對話機制，進一步完善中國—東協金融合作與發展領袖論壇，提升論壇的層次、水平與影響力。推動大陸與泰國金融管理部門聯動，積極完善區域金融治理，為雙方經貿往來創造安全有序的金融服務環境，助力區域經濟金融實現高水平開放和高質量發展。