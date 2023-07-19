保障糧食安全 陸加速建設灌區

灌區是糧食安全的基礎保障。大陸水利部農村水利水電司司長陳明忠近日表示，水利部積極推進大中型灌區的建設，今年安排了406億元（人民幣，下同）資金新建和改造大中型灌區，目前已完成158億元，總體進展順利。

新華社報導，「加快推進現代化灌區建設和改造，可更好地發揮灌區在糧食和重要農產品生產中的壓艙石作用。」陳明忠說，今年水利部安排大中型灌區新建和改造項目投資406億元，比2022年增加了7個百分點。

據了解，大陸「十四五」以來，有35處新的大型灌區開工建設，其中今年開工了4處。這些灌區完工後，預計將增加有效灌溉面積約1600萬畝，改善灌溉面積1100多萬畝。

向家壩灌區北總幹渠一期二步工程是今年新開工的4處大型灌區之一，也是四川省今年開工建設的第一個重大水利工程。據四川省水利廳相關負責人介紹，北總幹渠一期工程分兩步實施，2019年8月開工的一期一步工程和今年3月開工的一期二步工程目前均進展順利。

在一期一步工程建設沿線可見，四川水利建設史上首次使用盾構技術穿越江底的一期一步工程貓兒沱江底隧洞，已完成平洞段內襯鋼管安裝；一期一步工程最長的渡槽——大地灣渡槽已完成全部樁基、承台、墩身等下構施工任務，渡槽槽身澆築已完成6孔，剩餘9孔。

向家壩灌區建設開發有限責任公司總工程師辦公室主任王永富說，向家壩灌區工程設計灌溉面積530萬畝，建成後可實現糧食和經濟作物增產22億公斤，對建設川南糧倉具有重要作用。

陳明忠說，今年大陸水利部會同國家發展改革委、財政部安排中央投資166億元，用於支持581處大中型灌區現代化改造。水利部強化項目管理，建立台賬，每個月開展調度，加快推進項目實施。

「十四五」改造項目完成後，預計可新增恢復灌溉面積約1780萬畝，改善灌溉面積近1.2億畝，新增糧食生產能力近100億公斤，新增節水能力約100億立方米。

江西省最大灌區——贛撫平原灌區現代化改造項目，是「十四五」重大農業節水供水工程，總投資4.14億元，計畫2025年初全面完工。目前，已完成投資3.28億元，預計會比計畫提前7個月完成工程建設。

贛撫平原水利工程管理局相關負責人表示，項目完成後，將可改善灌溉面積64萬畝，新增糧食綜合生產能力9400萬公斤，新增節水能力7300萬立方米。

目前，大陸農田灌溉發展規畫正在編制中。陳明忠說，水利部與農業農村部等部門加強協作，深入研究保障糧食安全灌溉發展需求等問題，提出灌溉面積發展潛力、區域布局、發展路徑，已形成初稿，今年底可完成規畫工作。