國台辦新發言人陳斌華首度亮相 率團至甘肅聯合採訪

自從6月初被大陸國台辦任命為新任發言人後，陳斌華7月16日在甘肅省會蘭州首度公開與媒體互動。他此次擔任海峽兩岸記者聯合採訪活動的團長，預計兩岸媒體將前往甘肅河西走廊地區，在沿途多個城市進行採訪。

出身媒體記者的陳斌華16日晚間在吹風會上指出，這是他到國台辦新聞局主持工作後，第一次帶領兩岸記者聯合採訪團。他表示，這是非常好的難得的採訪工作，大家能夠深入到大陸腹地去了解在北京、上海了解不到的社會經濟脈動。他強調，此次採訪活動許多具有新聞性、報導資源。

據了解，此次參與聯合採訪的有台灣媒體10家、香港媒體1家、大陸媒體12家，共43人。中共甘肅省委常委、省宣傳部長張永霞16日下午在蘭州會見採訪團時，詳細介紹甘肅風土民情與發展現況，並指出甘肅與台灣距離雖遠，但仍有一些連結，如共祭西王母等活動。

陳斌華是大陸國台辦系統中，繼范麗青後，第二位出身新華社駐台記者的發言人。他2001年成為首批來台駐點的大陸記者之一，此後多次來台採訪與駐點，足跡遍及台澎各地。公開資料顯示，他曾被內定為「新華社台灣分社」社長。

陳斌華曾在北京大學新聞傳播學院專訪時自述，大陸記者駐點採訪剛開始的時候，出去採訪，經常有我方特殊人員跟著，「有時我們記不得路了，他們還會提醒我們」。他也曾坦言，大陸記者無法像普通的媒體記者一樣自由、方便地在台灣採訪、報導，而台灣記者到大陸「應該說也還有這樣那樣的障礙」。

陳斌華曾出版數本與台灣有關書籍，包含《駐點台灣：大陸首批駐台記者手記》、《自在台灣：一個大陸人的十年行旅》等。

陳斌華在新華社任職至港台澳部副主任，2016年4月調到國台辦任職，歷任海峽兩岸關係研究中心（海研中心）副主任、研究局副局長、經濟局副局長等職，目前為新聞局副局長兼發言人。他曾在一本文集中撰文表示，調離新華社最讓他依依不捨的是「駐點記者身分」。