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信貸違規炒房 陸祭重罰

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸官方為提振消費，壓低民眾貸款利率在4%以下，但同時也對資金違規流入房市嚴罰。據中國證券報統計，7月以來，大陸金融監督管理總局披露十餘起因相關貸款違規流入房地產領域的罰單。顯示在房市低迷狀態下，地方鬆綁房市政策時，大陸官方同時嚴守資金動向，防止炒房。

報導指出，某國有行信貸經理指出，4%以下的低利貸款只能用來消費，不能違規流入房地產，系統都會有監測。

大陸多地近期多有信貸資金違規流入房市的消息：比如青海共和農商行13日因個人消費貸款及生產經營貸款違規流入房企被處以人民幣75.2萬元的罰款；貴陽銀行黔南分行11日因同樣理由被罰款人民幣20萬元；此外，四川、吉林與青海在7日當天同時開出信貸資金違規流入房產的罰單，並對相關銀行處以罰款。

事實上，自6月以來，房地產業務在金融監管總局披露的罰單中頻繁出現。這些違規行為大致上有兩類：一是違規流入房地產開發企業和項目，二是貸款用途挪作他用，如個人貸款違規用於購房等。

人行貨幣政策司司長鄒瀾日前指出，人行堅持「房住不炒」定位，對於房市的支持將建立在保交樓與民生穩定上，並為其創造有利金融環境。

另一方面，大陸金融監管總局密集披露罰單或也向市場傳遞在信貸處於寬鬆環境下，監管仍趨嚴。據普華永道統計數據，2023年第1季金融監管總局及其派出機構共開出1,283張監管處罰罰單，罰款金額年增53.4%；畢馬威中國在《2023年中國銀行業調查報告》中也預估，2023年銀行業嚴監管態勢仍將延續。

此前，大陸官方公布金融統計數據顯示，上半年住戶貸款年增人民幣5,723億元；個人經營貸款年增人民幣7,593億元。

罰單 信貸 房地產

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