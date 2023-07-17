川企錯峰避峰用電 補償提高

大陸夏季高峰用電來臨，浙江省發布通知倡導企業移峰填谷、錯峰生產；四川省對主動錯峰避峰用電企業，政府部門會給予一定補償。

四川日報報導，四川官方大幅提升錯峰避峰用電企業補償標準。從去年的每度電補償人民幣0.4元（約新台幣1.7元），提升到今年最高每度電補償3元（約新台幣13元），並預計今年全省將有4,000家企業加入補貼行列。

浙江省經信廳等部門日前發布通知倡導企業主動電力「移峰填谷」，並加快簽訂告知書，將白天高峰用電轉移到夜間低谷用電，將工作日高峰用電轉移至雙休日低谷用電。

期貨日報報導，浙江紹興部分地區開始實行有序用電管理措施，一些企業部分時間段要求限負荷20%。太倉、長興、慈溪、海寧陸續也出現一些控電執行的預案通知。浙江蕭山化學纖維產業大腦有限公司市場運營部主管徐波則證實華東多地「限電」已啟動，因為在企業利潤收縮下，也願意配合政府限電，甚至有下游企業希望通過限電漲價。

財聯社報導，杭州、紹興、衢州、溫州等多家企業指出，目前工業生產用電正常，尚未接到限電通知。期貨日報指出，從現有接到限電通知來看，主要集中在高能耗的印染企業，令開機率下降，而聚酯和織造企業暫時受影響較小，截至上周四，江浙終端開工率較上周綜合下降1-2個百分點。

在鋼鐵業上，Mysteel對浙江省部分鋼廠生產企業進行了調研，結果顯示，企業還未收到限電通知，因為現在生產時間不飽和，所以影響不大，但有收到口頭通知要錯峰生產。

紫金天風期貨分析師劉思琪分析，往年受到煤炭供應緊張、發電容量影響導致供電量不足，今年隨著保供政策落地，煤炭供應保持充足，但夏季用電高峰可能會出現受發電容量緊張導致供電緊張的情況，限電可能以移峰填谷、局部限電等形式出現，影響力度可能會較往年夏季小。