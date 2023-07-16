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大陸用電吃緊 丁薛祥：杜絕「拉閘限電」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國務院副總理丁薛祥。（新華社）
大陸國務院副總理丁薛祥。（新華社）

大陸國務院副總理丁薛祥15日到華能集團有限公司、國家電網有限公司調研並主持召開座談會，研究進一步做好迎峰度夏能源電力安全保供工作。他強調，全力保障迎峰度夏能源電力供應安全穩定，堅決杜絕拉閘限電

新華社報導，丁薛祥15日前往華能監管中心了解企業能源生產保供情況，到國家電力調度控制中心了解電網調度運行、電力供應保障等情況。他表示，能源電力是經濟社會穩定運行的基礎保障，關係國計民生、千家萬戶。當前正處在迎峰度夏關鍵時刻，要以「時時放心不下」的責任感做好能源電力安全保供工作。

丁薛祥強調，要緊盯重點區域、重點時段、重點領域，加大電力保供力度，加強統一調度管理，堅決杜絕拉閘限電。著力保障能源電力穩定供給，持續抓好電煤保供穩價，提升發電能力，已投產機組應發盡發，加快在建機組投產進度。

另提及加強電力需求側管理，運用市場化方式引導各類用戶錯峰用電，確保民生及重要用戶用電不受影響。深入開展安全生產隱患排查治理，牢牢守住安全生產底線。壓緊壓實責任，落實落細工作，加強協調聯動，全力保障迎峰度夏能源電力供應安全穩定。

限電 國務院

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