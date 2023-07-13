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看好平台經濟 李強籲向前看

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸國務院總理李強。香港中國通訊社
大陸國務院總理李強。香港中國通訊社

在歷經逾兩年的強力整頓後，中國大陸如今重新肯定並積極推動平台經濟的發展。大陸國務院總理李強昨日召開平台企業座談會，強調平台經濟「大有可為」，希望廣大平台企業「堅定信心向前看，練好內功加油幹」，持續推動創新突破，更好賦能實體經濟發展。

據央視新聞報導，這場座談會有：美團、小紅書、貨拉拉、阿里雲、抖音、智聯招聘、拼多多、京東、BOSS直聘等多家大型平台企業負責人出席。

在聽取業者發言後，李強肯定平台經濟的貢獻。他指出，平台經濟在時代發展大潮中應運而生，為擴大需求提供了新空間，為創新發展提供了新引擎，為就業創業提供了新渠道，為公共服務提供了新支撐，在發展全局中的地位和作用日益突顯。

他強調，「在全面建設社會主義現代化國家新征程上，平台經濟大有可為」。李強要求各級政府著力營造公平競爭的市場環境，健全透明、可預期的常態化監管制度，降低企業合規經營成本，促行業良性發展。同時要建立健全與平台企業的常態化溝通交流機制，及時了解企業困難和訴求，完善相關政策措施，推動平台經濟規範健康持續發展。

大陸國家發改委官方微信昨日也發文，肯定平台企業在支持科技創新、傳統產業轉型方面的貢獻，並列舉騰訊持續投資促進大陸國產高性能AI晶片的研發和商業化，美團投資支持榮芯半導體（寧波）有限公司，阿巴巴投資支持農業和服務業轉型發展等多宗典型案例。

大陸國家發改委稱，平台企業通過投資不僅獲得豐厚回報，提升企業自身核心競爭力，也推動了高水平科技自立自強，促進了實體經濟提質增效，為推動建設現代化產業體系、促進高質量發展貢獻力量。下一步，國家發改委將會同有關部門持續推出平台企業典型投資案例，支持平台企業在引領發展、創造就業和國際競爭中發揮更加積極的作用。

實體經濟 李強 微信

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