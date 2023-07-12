埋伏筆？傳將購買大陸車企純電平台 奧迪：若要買會「這兩家」二選一

外媒報導德國汽車品牌奧迪（Audi）正尋求使用來自大陸汽車製造商的電動汽車平台，並有望與比亞迪、吉利或北汽集團展開合作。奧迪中國相關負責人12日透過證券日報表示，「如果（奧迪購買大陸車企純電平台）傳聞屬實，預計會在比亞迪的E平台和吉利浩瀚平台中二選一。」

奧迪中國負責人說，「中國汽車市場正處於有史以來最大的變革時期，奧迪將攜手各方共同制定戰略方針。」該言論似乎為與大陸車企合作空間留下伏筆。

據悉，奧迪目前並沒有專屬電動車平台，其電動車型所使用的是母公司福斯集團旗下品牌共同使用的電動車平台。

此前，《歐洲汽車新聞》報導，有消息人士表示，奧迪正考慮從大陸車企手中直接購買電動車平台，以此提速自己的電動產品開發進程。

中國經濟網報導，奧迪電動化轉型不盡人意，Q6 E-tron等關鍵純電新車型因軟體問題而被推遲發布；同時，該車企旗艦自動駕駛電動車項目「Project Artemis」也被取消；此外，奧迪基於大眾SSP平台打造的新車，也因軟體問題或被推遲到2029-2030年才能問世。

也因此，在競爭激烈的大陸市場，奧迪試圖尋求大陸車企的合作來加速電動車的開發速度。綜合陸媒報導，奧迪該項計劃已獲得福斯汽車集團首席執行官奧博穆批准，並最快將在本周奧迪董事會會議上獲得批准執行。消息人士也表示，奧迪正與多家公司進行談判中。

路透報導，奧迪目標是上汽集團旗下IM智己品牌的電動汽車平台，目前談判已經接近尾聲。澎湃新聞也報導奧迪洽談的涉及三電系統、下車體、智駕系統等智己電動汽車架構。上汽集團則回應「目前公司沒有應披露而未披露的重大事項」。

據奧迪在財報中披露的數據，2023年前三個月，奧迪在大陸市場的銷量為13.64萬輛，年減15.6%，而其他外資車企中，賓士與寶馬則有20萬的銷量；2022年全年，奧迪在華銷量64.3萬輛，年減8.4%。相較其他車企，奧迪競爭力顯得薄弱。