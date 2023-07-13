上半年社會融資 比上年同期多4754億人民幣

大陸央行11日公布數據顯示，初步統計，2023年上半年社會融資規模增量累計為21.55兆元（人民幣，下同），比上年同期多4754億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加15.6兆元，同比多增1.99兆元。

中新社報導，數據還顯示，6月份，社會融資規模增量為4.22兆元，比上月多2.67兆元，比上年同期少9859億元。6月末社會融資規模存量為365.45兆元，同比增長9%。

中國銀行研究院研究員梁斯表示，從信貸類資金看，新增人民幣貸款15.6兆元，同比多增1.99兆元，是社融同比保持多增的主因。從直接融資看，企業債券淨融資1.17兆元，同比少7883億元；政府債券淨融資3.38兆元，同比少1.27兆元。

此外，從表外融資看，委託貸款增加743億元，同比多增797億元，信託貸款、未貼現的銀行承兌匯票同比分別多增3980億元、2619億元，對實體經濟的支持作用穩步增強。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬稱，企業債券融資較上月季節性改善，淨融資水平與去年同期基本持平；委託、信託貸款和股票融資等實現同比多增。

梁斯認為，進入二季度以來，隨著經濟恢復放緩，實體經濟資金需求高歌猛進的情況有所減弱，但在消費需求轉暖帶動下，居民信貸表現相對較好，而企業中長期信貸保持持續多增意味著對經濟預期整體仍然保持樂觀。展望下半年，隨著政策加力提效及經濟內生動力修復，金融數據有望穩步走強。