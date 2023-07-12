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王府井逛潮牌 老京味兒大集合

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
在北平製冰廠門店前，小朋友和冰冰熊合影留念。 圖／本報北京傳真
在北平製冰廠門店前，小朋友和冰冰熊合影留念。 圖／本報北京傳真

傍晚，北京王府井大街遊人如織。在步行街西側新安裝好的一排藍色集裝箱造型的潮流主題店中，京城老字型大小以嶄新面貌集中亮相。

除了「潮牌」北平製冰廠，還有義利、雙合盛等頗具京味兒的特色品牌，汽水、烤鴨、果脯、紮啤來了個大集合，興順齋的豆汁霜淇淋也頗為吸睛。

走進北平製冰廠門店，成排的玻璃瓶橘汁汽水浸泡在冰水裡，在炎炎夏日顯得格外清涼。

挑選商品和排隊結帳的市民遊客幾乎占滿了整個店鋪，孩子們正圍在冰櫃的四周，挑選不同口味的熊掌雪糕。「這個牛奶味的冰冰熊3D雪糕，是今年新出的，還有鮮榨橘汁汽水、橘子思慕雪和桃子思慕雪，都賣得挺好。」工作人員熱情地介紹著。

在隔壁的義利門店，圓形鐵皮盒子包裝的北京餅乾和小熊餅乾，透出一股濃濃的懷舊氣息。「果子麵包、大蝦酥，這些都是百年義利的經典產品，星牌巧克力還獲得過巴拿馬國際博覽會金獎。」市民小馬正和外地朋友一起逛街，如數家珍地推薦起來。

雙合盛門店裡，3名工作人員一齊在機器前忙著打扎啤。老品牌的啤酒，如今逐漸受到年輕消費者的認可和喜愛。「邊走邊喝，這多舒服。」市民周先生接過一杯新鮮的德式小麥啤酒，說著便喝了起來。

牛街老字型大小興順齋今年新上市的豆汁霜淇淋，也出現在潮流驛站，吸引不少市民遊客抱著好奇心前來一試。據現場工作人員介紹，製作霜淇淋用的就是真材實料的老北京豆汁兒。「聞著好像有淡淡的豆汁兒味，但吃起來味道還行。」遊客黃女士猶豫片刻，勇敢挑選了一個原味豆汁霜淇淋，在櫃檯前拍照打卡。

霜淇淋 北京 汽水

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