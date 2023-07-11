陸社科院：料Q2經濟增長達7% 但修復動能放緩

中國社科院金融研究所11日發布2023年第2季《中國宏觀金融分析》指出，大陸第2季國內生產毛額（GDP）年增率可能達到7%，但季增率將低於第1季（2.2％）。報告認為，當務之急是加大逆周期調節力度來修復資產負債表。

社科院指出，第2季在疫後復甦紅利釋放、政策發力和低基數效應等多重因素共同作用下，大陸經濟呈現恢復性增長態勢。不過隨著內生動力不強、有效需求不足、市場預期不穩等問題進一步凸顯經濟修復動能有所放緩。

展望全年，報告顯示，隨著擴大內需和改善預期的宏觀政策持續發力，全年經濟增速有望達到5.5%。

對於大陸經濟當前遇到的問題，報告指出，資產縮水和預期不穩導致民眾主動去槓桿、利潤下降和信心不足削弱企業加槓桿意願、土地財政低迷和償債壓力上升倒逼地方政府被動去槓桿。貨幣政策陷入總量寬鬆向實體經濟傳導不順暢的困局。

會有上述現象原因在於：一是民眾收入預期轉弱引發的流動性偏好，貨幣沉澱形成預防性儲蓄；二是因為民眾提前還貸和政府借新還舊，債務償還阻礙信貸擴張。

對於上述問題的解方，社科院認為，短期應對政策建議有三：一是中央財政應適當加槓桿並提高赤字率，二是央行繼續較大幅度降息，三是加大優質民營房企幫扶力度。