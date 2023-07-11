河南村鎮銀行事件後，村鎮銀行的改革受到矚目。北京商報報導，今年以來已有多家村鎮銀行退出市場，有的直接解散，有的則是吸收合併而「退場」。

河南省四家村鎮銀行在去年4月左右因資金壓力，無預警地關閉線上取款和轉帳渠道，引發儲戶大規模恐慌，並在該年7月於鄭州爆發大規模示威，讓村鎮銀行問題獲得關注。

報導指出，在獲得監管單位同意下，重慶梁平澳新村鎮銀行近日解散，實現村鎮銀行市場化退出，並已將存貸款業務全部清零。

除了直接解散以外，大陸部分村鎮銀行則是吸收合併，村鎮銀行的全部業務、財產、債權債務以及各項權利義務均由收購方承繼。

另一方面，一部分村鎮銀行則獲得了主發起行的增持。

未來村鎮銀行經營的面貌如何？產業經濟資深研究人士王劍輝分析，大致呈現兩種局面：發展較好的村鎮銀行可能保持小而強的經營地位；多數村鎮銀行可能會由規模更大的銀行控股或者引入戰略投資者，進而保障資本金的供給、控制風險管理成本、強化自身合規持續經營能力。