補貼中小企 前財長喊加碼

中國財政學會會長、大陸財政部前部長樓繼偉建議，中國大陸應增加人民幣1.5至2兆元（約新台幣8.6兆元）的財政赤字，主要用於補貼中小企業，保住中小企業後，讓中小企業能夠擴大和提供就業崗位，這就是最重要的。

中國日報報導，樓繼偉日前在「全球財經論壇」演講中指出，如不出意外，大陸今年的全年經濟增長將超過5%，考慮去年基期僅3%，經濟運行仍將低於潛在增速水平，不利於保持充分就業。

為此，他建議及時調整財政預算，增加人民幣1.5兆元到2兆元赤字，主要是增加中央財政赤字，大部分用於對中小企業房租、水電、利息等進行階段性補貼。

粗略測算，今年大陸財政預算赤字約人民幣3.88兆元，赤字率按3%安排。若大陸今年再增加人民幣1.5至2兆元赤字，意味著大陸今年赤字率將提升至4.16%至4.55%左右。

樓繼偉說，使用中央財政資金發放消費券也是擴大需求的可能政策選項，但最關鍵的政策抓手仍在於保市場主體。他說：「最重要的還是保住中小微企業，他們正常運營，他們能夠擴大和提供就業崗位，這就是最重要的。」

樓繼偉指出，通過債務置換化解地方政府債務風險會引發道德風險，導致地方債務規模愈來愈大，要守住中央「堅決不救」的底線，通過債務展期、出售資產等方式逐步化解風險。「我們做過債務置換，現在（債務規模）比那時越來越大，再做一次會更大，不能再做。」

他指出，不預期地方政府債務會出現大規模暴雷，並稱目前渲染地方債風險給政策施加壓力的傾向有所抬頭。