傳銷風波後捲土重來？ 藝人張庭公司增資至300萬美元

在傳銷風波後，藝人張庭期下公司上海勝極生物科技有限公司發生工商變更，註冊資本由10萬美元增至300萬美元。貌似仍持續經營，且後續或將擴大規模。

據大陸國家企業信用信息公示系統，勝極生物成立於2016年1月8日，法定代表人為張淑琴（張庭原名）。值得注意的是，勝極生物為TST庭秘密關聯公司上海達爾威貿易有限公司第二大股東，持股約31.86%。

而上海達爾威因為張庭與林瑞陽涉嫌傳銷而登上微博熱搜。該公司由張庭、林瑞陽夫婦於2013年誠立，以化妝品、護膚品為主打品類，並主要通過線上商城「庭秘密APP」和線下實體店的O2O方式進行產品銷售。

不過，2022年以來張庭夫婦傳銷違法行為風波不斷。先是湖北省襄陽市保康縣市場監督管理局在2022年4月行政處罰決定書顯示，TST庭秘密構成組織策劃傳銷違法行為，達爾威被責令立即停止傳銷行為，同時被依法沒收違法所得人民幣1,927.99萬元，並罰款人民幣170萬元；與此同時，張庭夫婦公司名下價值人民幣17億元的96套房產被石家莊裕華區市監局查封；同年11月，裕華區市場監管局對張庭傳銷涉案的19個主體作出人民幣113億元的行政處罰。

不過，張庭夫婦過程中也持續反擊，委請大陸名律師何兵，2022年5月中旬以上海達爾威公司名義，狀控告石家莊裕華區市監局和裕華區法院重複立案的趨利執法亂象，並要回已被凍結高達20多億人民幣資產和聲譽。後經陸媒報導，法院決定部分解凍資產。此外，也有消息稱今年2月相關案件在上海開庭，張庭夫婦也有現身應訊。

而張庭夫婦在網路電商的旗艦店2022年也因處於風尖浪頭而被下架。澎湃新聞此前報導，TST庭秘密自2022年1月在天貓、京東電商平台開設的官方旗艦店疑似被「下架」。不過據記者在10日搜索，目前購物平台天貓上仍有TST庭秘密旗艦店，而且許多產品仍有百人付款紀錄，只是代言圖片完全沒有張庭，而京東平台目前則搜尋不到旗艦店。