長春汽車業產值 目標近兆元

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

加快推動汽車產業高質量發展暨喜迎中國一汽成立70周年大會，8日在中國大陸「汽車城」長春召開。

中新社報導，今年是大陸建政以來，汽車工業誕生70周年。1953年7月15日，第一汽車製造廠奠基典禮在長春舉行，開啟大陸汽車工業第一步。1956年7月13日，大陸首輛國產解放牌汽車駛下裝配線，結束了大陸不能製造汽車的歷史。如今，大眾、奧迪、豐田等汽車廠商均在長春與中國一汽設有合資企業。 　中國一汽總經理邱現東介紹，到2022年，中國一汽累計產銷整車超5400萬輛，營業收入近8兆元（人民幣，下同）。今年上半年，實現產銷154萬輛，同比增長2%，營業收入2880億元，同比增長2.1%，主要經營指標均實現正增長。 　　

近年來，長春不斷加快打造國際汽車城。長春汽車經濟技術開發區管委會主任李國輝介紹，紅旗新能源繁榮工廠、吉林玲瓏輪胎、富賽電子等重大項目已先後建成達產，奧迪一汽新能源汽車、一汽弗迪新能源汽車動力電池、一汽中車電驅動系統等重大項目陸續落地開工。

長春市市長王子聯表示，長春已形成以中國一汽為龍頭，種類較齊全、配套相對完善的汽車產業集群。當前，長春正深入實施汽車產業集群上台階工程，力爭在十四五末，全市汽車產業集群產值規模近兆元。

王子聯說，長春每年將滾動實施100個左右汽車產業重大項目，推動零部件本地配套率快速提升。同時布局下一代新能源和智能網聯汽車關鍵技術。

奧迪 人民幣

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