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私募基金監管 9月上路

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸國務院昨（9）日公告，各方高度關注的「私募投資基金監督管理條例」將於9月1日實施。該條例已於稍早前在6月16由國務院常務會議審議通過，並由國務院總理李強簽署國務院令，未來將私募投資基金業務活動納入法治化、規範化軌道進行監管。

綜合澎湃新聞、新京報報導，大陸國務院高度重視私募投資基金行業發展和風險防控，近年來，大陸私募投資基金產業穩步發展，在提高直接融資比重、促進經濟發展方面發揮積極作用。而制定專門行政法規，將私募投資基金業務活動納入法治化、規範化的軌道進行監管的目的，是在鼓勵私募投資基金產業規範健康發展，更好保護投資者合法權益，進一步發揮服務實體經濟、促進科技創新等作用。

據悉，該條例內容共有7章62條。重點項目包括：一、明確適用範圍；二、明確私募基金管理人和託管人的義務要求；三是規範資金募集和投資運作；四是對創業投資基金作出特別規定；五是強化監督管理和法律責任。

對此，大陸證券監督管理委員會首席律師焦津洪日前認為，「私募條例」是「十年磨一劍」，將私募投資基金業務活動納入法治化、規範化軌道進行監管，針對產業突出問題強化源頭管控，畫定監管底線，規範私募投資基金「募投管退」各關鍵環節的相關活動。

「支持創業投資基金健康發展並對創業投資基金實行差異化監管，對管理人侵占挪用基金財產等違法違規行為從嚴規制，將顯著提升私募違法行為成本，有效夯實私募投資基金的法治基礎，必將有利於私募投資基金以及整體資管行業的高質量發展」，焦津洪說。

國務院 創業 實體經濟

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