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滴滴出行Q1虧39億元

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

大陸最大網約車業者滴滴出行昨（9）日公布今年首季財報顯示，今年第1季營收人民幣427億元，較去年同期的358億元成長19.1%，虧損人民幣9.1億元（約新台幣39億元），較去年同期的虧損人民幣160.7億元大幅減少，這也是滴滴出行App重新上架以來，首次公布財報。

滴滴出行此前因為違反網路安全及數據風險等問題，被大陸官方要求App強制下架，並且被大陸網信辦、公安部及國家安全部等七個部門進駐安全審查，歷經18個月後，才在今年1月宣布重新上架App。

華爾街見聞報導，滴滴今年第1季來自大陸業務的營收約人民幣390億元，較去年同期的人民幣328億元成長18.7%；國際業務營收人民幣16.9億元，較去年同期的12億元成長40.7%；其他業務營收人民幣19.7億元，年增12.4%。

值得注意的是，今年1月滴滴出行App重新上架以來，公司業務持續恢復成長，尤其首季滴滴核心平台總交易額（GTV）達到人民幣727億元，年增24.1%。其中，中國出行業務GTV達到人民幣589.5億元，年增22.6%；國際化業務GTV達到人民幣137.5億元，年增30.7%。

滴滴第1季成本人民幣365億元，較去年同期的人民幣300億元成長21.5%，主要是由於大陸網約車業務司機收入的增加和司機激勵措施的增加。

人民幣 滴滴出行 華爾街

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