科技實力+人文底蘊 德陽元素閃耀西博會

第十九屆中國西部國際博覽會（簡稱「西博會」）近日開幕。作為參展市州之一，以「古蜀文明之源裝備智造之都」為主題的德陽特色展館，讓人眼前一亮；十足的科技感實力「圈粉」，厚重的古蜀文化底蘊引人入勝，讓眾多海內外賓朋沉浸式感受德陽魅力。

漫步德陽館，綜合展示區的裸眼3D大屏滾動播放G50燃氣輪機、C919大飛機關鍵零部件等視頻；特斯聯機器人進行跳舞表演，全碳纖維複材結構航空小型無人機吸引了眾多愛好者；「華龍一號」核電機組、海上風力發電機組、8萬噸模鍛壓力機、混合動力無人機……全面展示了「德陽智造」的實力。

三星堆元素的文創產品也備受追捧。青銅神樹、青銅羽冠鳥再次登上西博會舞台，陶盉酒具、銅鳥鳴世快客杯、星仔、川蜀小堆川菜系列盲盒等60種三星堆文創產品，讓人目不暇接。現場還設置了三星堆MR互動體驗區，讓參展嘉賓沉浸在虛實結合的古蜀文化奇幻場景中遊覽三星堆。

此外，綿竹年畫擺掛件、漢州面具、德陽潮扇等文化產品，也深受嘉賓喜愛。科技元素+人文底蘊的奇妙組合，充分展示了德陽作為「古蜀文明之源裝備智造之都」的風采。