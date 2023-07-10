蔡昉：戶籍制度改革能刺激消費

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國社會科學院前副院長、央行貨幣政策委員會委員蔡昉8日參加第九屆「青島·中國財富論壇」時稱，要重視戶籍制度改革對刺激消費的作用。以目前農民工收入水平來看，對公共服務和社會保障的擔憂導致其消費能力被抑制，通過戶籍制度改革，可把目前已進城的1.8億農民工的消費意願釋放出來，總額度可高達兆元人民幣。

中新社報導，蔡昉表示，家庭消費行為決定了消費和儲蓄的走向，也決定了對實體經濟產生何種影響和引導。目前大陸經濟遇到了來自需求側的新常態，需求側因素特別是消費已成為影響經濟的重要常態化因素。

「過去我們說新常態時，主要是指供給側的新常態，現在需求側的因素、消費因素愈來愈重要。」蔡昉認為，當前最需要的是刺激居民消費。 　　

蔡昉強調，疫情後大陸經濟出現了新常態，新常態需要新做法。因此，宏觀經濟政策應該有新手段、新對象，刺激對象要從投資轉向消費，這樣可更加直接對應現實經濟的堵點和短板。「刺激消費，已經到了時機。」

實體經濟 戶籍 農民

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