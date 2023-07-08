快訊

將主持三場郭台銘活動 徐巧芯：若郭宣布選總統我立刻離開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

接任工業富聯董事長 鄭弘孟：全力搶抓AI機遇

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
工業富聯董事長鄭弘孟。上海證券報
工業富聯董事長鄭弘孟。上海證券報

接任工業富聯董事長，鄭弘孟直言「有新機遇也有新挑戰，更需要新擔當和新作為」，因此接下來，工業富聯要做好的五件事，包括全力搶抓AI機遇。

上海證券報報導，五件事除了全力搶抓AI機遇，還包括加速推進「2+2」戰略；持續提升ESG能力；深耕中國，布局全球；造福員工回饋股東。

其中，工業富聯將加速推進「2+2」戰略。鄭弘孟表示，公司在持續強化「高端智慧製造+工業互聯網」的核心競爭力基礎上，圍繞「大數據」和「機器人」進一步拓寬業務版圖。

在鄭弘孟看來，未來的製造業，自動化和人工智慧會被更廣泛地運用，「燈塔工廠」是現階段的有效路徑。

目前，全球「燈塔工廠」總數量已達132座，其中中國新增至50座，持續排名世界第一。燈塔工廠不斷反覆運算，在當下這個機遇和挑戰並存的時代，持續追求創新與技術升級非常重要。

工業富聯累計助力打造6座「燈塔工廠」，擁有全球首座精密金屬加工「燈塔工廠」，在生產製造力、客戶服務、產品交付時間等方面獲得大幅提升，還在不停學習、自我驅動、活用能力投入新業務，希望把燈塔經驗推廣賦能給千行百業。

此外，工業富聯強調深耕中國，布局全球。鄭弘孟表示，公司將持續加大在中國的投資建設，尤其是在高階智慧製造領域的布局。同時，作為一家全球化的公司，不斷優化海外布局，更好地滿足客戶需求。

鄭弘孟提到，中國的發展具有多元化，首先已形成完整的人才鏈，擁有多元的人才布局和培育體系；其次，中國已發展出成熟的供應鏈體系，覆蓋原材料到成品全鏈路；最後，中國的製造技術十分發達，還有完備的物流鏈通往全球各地。

燈塔 客戶

延伸閱讀

鴻海集團旗下FII改選 鄭弘孟任董座

中華電總座 林昭陽接任

工業富聯完成董事會換屆選舉 鄭弘孟當選董事長

總經理觀點／掌握ESG進程 分階段達標

相關新聞

價格戰叫停承諾書簽2天就跛腳 中汽協刪除首要條款

中國汽車工業協會6日攜手特斯拉、理想、蔚來等16家車企連和簽署一份承諾書，首條條款記載「不以非正常價格擾亂市場公平競​爭...

接任工業富聯董事長 鄭弘孟：全力搶抓AI機遇

接任工業富聯董事長，鄭弘孟直言「有新機遇也有新挑戰，更需要新擔當和新作為」，因此接下來，工業富聯要做好的五件事，包括全力...

3年監管衝擊大 螞蟻集團市場估值下降近7成

在被處人民幣71.23億元的罰款後，螞蟻科技集團整改暫告一段落，隨後啟動股票回購。受3年監管影響，本次回購對應市場估值較...

中電聯：2023大陸部分區域、時段電力供需偏緊

中國電力企業聯合會（中電聯）7日發布《中國電力行業年度發展報告2023》指出，2022年，大陸全國全社會用電量8兆6,3...

螞蟻金服罰71億結束整改 美媒：中國做給葉倫看？

阿里巴巴集團在2021年因涉及壟斷被罰182.3億人民幣後，螞蟻金服昨也被證監會開出71.23億（約9.8億美元）的天價...

監管聯動發出3信號：給罰單也給政策

中國金融管理部門昨分別對螞蟻、騰訊兩家大型平台企業開出重磅「罰單」，官媒解讀，這個大動作釋放了三大信號。除宣示監管部門「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦