接任工業富聯董事長 鄭弘孟：全力搶抓AI機遇

接任工業富聯董事長，鄭弘孟直言「有新機遇也有新挑戰，更需要新擔當和新作為」，因此接下來，工業富聯要做好的五件事，包括全力搶抓AI機遇。

上海證券報報導，五件事除了全力搶抓AI機遇，還包括加速推進「2+2」戰略；持續提升ESG能力；深耕中國，布局全球；造福員工回饋股東。

其中，工業富聯將加速推進「2+2」戰略。鄭弘孟表示，公司在持續強化「高端智慧製造+工業互聯網」的核心競爭力基礎上，圍繞「大數據」和「機器人」進一步拓寬業務版圖。

在鄭弘孟看來，未來的製造業，自動化和人工智慧會被更廣泛地運用，「燈塔工廠」是現階段的有效路徑。

目前，全球「燈塔工廠」總數量已達132座，其中中國新增至50座，持續排名世界第一。燈塔工廠不斷反覆運算，在當下這個機遇和挑戰並存的時代，持續追求創新與技術升級非常重要。

工業富聯累計助力打造6座「燈塔工廠」，擁有全球首座精密金屬加工「燈塔工廠」，在生產製造力、客戶服務、產品交付時間等方面獲得大幅提升，還在不停學習、自我驅動、活用能力投入新業務，希望把燈塔經驗推廣賦能給千行百業。

此外，工業富聯強調深耕中國，布局全球。鄭弘孟表示，公司將持續加大在中國的投資建設，尤其是在高階智慧製造領域的布局。同時，作為一家全球化的公司，不斷優化海外布局，更好地滿足客戶需求。

鄭弘孟提到，中國的發展具有多元化，首先已形成完整的人才鏈，擁有多元的人才布局和培育體系；其次，中國已發展出成熟的供應鏈體系，覆蓋原材料到成品全鏈路；最後，中國的製造技術十分發達，還有完備的物流鏈通往全球各地。