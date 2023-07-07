尹啟銘：台商要把握大陸內需機遇

台灣電電公會會策顧問、兩岸企業家峰會秘書長尹啟銘6日表示，在全球供應鏈變化下，台商要把握大陸內需機遇，兩岸要創建產業合作新模式，引導台商參與到大陸新基建模式當中。

尹啟銘在「2023浙江台灣周」紹興分會場中指出，台灣的企業之所以能夠有韌性，能夠到處落地生根，就是會用創新去創造需求，所以今天擴大內需不是擴大企業的內需的潛力，而是去創造更大市場出來，這樣子的擴大內需才有真正的意義。

至於未來台商在大陸發展，尹啟銘指出，台商要有一個新的定位，首先就是否利用大陸來做內需市場，因為過去在大陸的發展比較少琢磨內需市場方面。第二個過去都是利用人口紅利，政策優惠，現在則是講人才紅利，科研環境。

他提到，大陸寶貴的資源就是人才紅利，是科研的關係，也是台商應該要去做的。大家要把大陸作為生產基地觀念，要轉到創新基地，製造只要做製造，但製造服務業，是新的服務業。

台商必須要做轉型，至於兩岸該如何合作，尹啟銘認為，大陸必須要從頂層的政策去思考，怎麼讓台商能夠融入到大陸內需市場，這個不是為了去大陸內需市場，而是能夠一起來創造新的市場需求出來。

他表示，過去所有的政策都主要投入在吸引台商投資，但台商很少投入到這個大陸的內需市場需求，最明顯的台商一直在講，台商同等待遇這些確實都沒有落實的好。

尹啟銘認為，首先，大陸在政策上有許多進入障礙的法規或制度，是否能夠做調整，能讓台商參與內需市場。若沒法大規模去做，看能否用先行方式，或找示範點的來做。

其次，是能否協助台商有一個平台，能夠去跟大陸的這些企業跟大陸的這些研究機構一起來合作。

第三，過去看到大陸朋友們到台灣去，都是拉一個來投資算一個，但現在應該是用產業方式來做，用一個團隊的合作來提升整個團隊。

第四，過去兩岸產業很少做規模性的產業，以後兩岸企業家準備推動一些專案出來，那當然首先希望參加的是新基建的部分，能不能夠先積極的參與，怎麼參與，有什麼樣子進入的障礙等，這些都是值得去思考。

最後，推動的一些產業合作的項目。尹啟銘認為，台商也不熟悉內資，所以怎麼樣融入到當地市場，融入到大陸人的供應鏈的環境裡面去，其實必須要先讓他們能夠彼此認識，可以先有一些方案的合作項目作為一個起點，創造出來以後再做下去。

尹啟銘提到，例如第三代半導體，是台灣比較弱的項目，可是第三代半導體在大陸方面早已作為一個非常重要的領域，所以這些是可以跟台灣合作。