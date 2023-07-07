外企圓桌會議 協助在陸發展

大陸商務部部長王文濤5日稱，已建立外資企業圓桌會議制度，將通過該機制性安排及時回應解決企業關切，助力外資企業在大陸長期、穩定發展。

中新社報導，王文濤當天主持召開外資企業圓桌會，認真聽取醫藥行業外資企業在大陸經營情況、問題訴求及意見建議。他表示，按照大陸國務院部署，商務部依託外貿外資協調服務機制，在現有常態化交流機制基礎上，升級建立外資企業圓桌會議制度。

王文濤稱，將通過這個機制性安排，定期舉辦會議，進一步拓展收集問題、聽取建議的渠道，及時回應解決企業關切，助力外資企業在大陸長期、穩定發展。

2020年，商務部在外貿外資協調服務機制下建立重點外資項目工作專班。據官方數據，3年多來商務部部領導主持召開各類外資企業座談會17場，充分傾聽企業訴求建議，累計協調解決問題困難幾百項。

通用電氣醫療、諾和諾德、拜耳、默沙東、羅氏、阿斯利康、賽諾菲、武田、輝瑞等12家企業代表參加了此次圓桌會。與會企業表示，對大陸經濟發展前景充滿信心，願通過外資企業圓桌會等渠道與政府部門加強溝通交流。企業詳細介紹了醫藥行業外資經營情況和問題，提出了25項具體意見建議。

按官方此前部署，今年大陸將加大力度吸引和利用外資。分析人士認為，此次官方建立外企圓桌會議制度，正是加強外企合法權益保護，提升對外資的吸引力。