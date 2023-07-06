大陸仍暫停陸生來台 海基會：歡迎陸生態度從未改變

中國大陸自2020年4月9日暫停陸生來台就讀，我方或將在今年8月面臨「學士班陸生歸零」情況，海基會發言人蔡孟君6日表示，陸生來台就學對兩岸交流具正面意義，我方歡迎陸生來台就讀的態度從未改變，將持續呼籲陸方恢復開放，同時持續與在台陸生保持聯絡，提供服務。

蔡孟君於6日海基會新聞背景說明會作上述表示。疫前最後一批來台的學士班陸生大多在6月底畢業，蔡孟君指出，截至今年6月底，目前約有3千名陸生在台就讀，後續每個陸生的規劃不同，有些人可能選擇留台續讀研究所，將持續跟陸生保持聯絡。

蔡孟君說明，海基會除透過管道關心陸生學習與生活情形，主動提供實用資訊，自2020年起至今辦理68場拜訪各校陸生輔導部門活動，以了解陸生面對的相關問題，並能及時向主管機關反應、協助尋求解決。海基會也將打造陸生輔導人員交流與傳承平台，也協助各校持續提供陸生優質就學及生活環境。

蔡孟君指出，海基會也透過陸生社群聯繫平台，即時掌握陸生緊急突發狀況，如在2021台鐵太魯閣號事故時，便協助某在事故中輕傷的陸生，獲得政府關懷與慰問金，並提供即時的關懷。

蔡孟君表示，海基會亦舉辦常態性參訪活動，邀請陸生走訪台灣各地，認識如原住民、客家、台灣茶葉等特色主題，以增進對台灣文化的理解。

6日新聞背景說明會上，蔡孟君也公布了今年上半年海基會辦理文書驗證數量統計數字。今年1至6月，海基會受理新申請文書驗證案件達50,389件，比去年同期增加24,111件，增幅達91.75%，今年第二季也比第一季申請案件數增加了52.54%，顯示隨著疫情趨緩，兩岸先後放寬入境管控措施後，交流逐漸恢復。

值得注意的是，今年上半年探親等用途公證書驗證量達7,839件，相比去年同期案件量僅580件，遽增7,259件，增幅高達1251.55%。另因第二季逢報稅季，報稅等用途公證書驗證量相比今年第一季增幅達174.70%。