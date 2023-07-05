陸國銀出手 拆地方債地雷

大陸日前已啟動新一輪地方政府隱藏債務摸底，應對地方政府的財政壓力及政府融資平台違約的風險問題。而知情人士4日稱，大陸大型國有銀行正向地方政府融資平台（LGFV）提供超長期貸款及臨時利息減免，以避免支付利息，出現信用緊縮的狀況。

彭博引述消息人士報導，近幾個月以來，中國工商銀行和中國建設銀行等大陸大型國有銀行開始向符合要求的LGFV新增25年期的貸款，而現行大多數企業貸款則為10年期。

據悉，部分貸款在前四年內免除支付利息和本金。不過，利息將在之後累計，且無法立即確定對LGFV這種較長期貸款的總規模。

據悉，LGFV為大陸的地方政府除了發行政府債券之外的另一種融資方式，而LGFV大多數以城市投資公司的形式存在。地方政府通過LGFV的借貸，被視為是「隱性債務」，這類借貸雖然以地方政府信用為保證，但由於LGFV的許多投資難以盈利以償還債務，利息成本通常更高，因此其存在衍生出更多不良貸款的風險。

報導還稱，市場對大陸的措施產生擔憂，深怕大陸金融脆弱性持續增加，使得政策制定者對啟動大規模刺激計劃一直持謹慎態度。

據高盛估計，包括政府官方借貸、LGFV與政策性銀行持有的債務在內，總額約為23兆美元。