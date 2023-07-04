大陸西博會 中外3500企業參展

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第十九屆中國西部國際博覽會（西博會）於6月29日至7月3日在四川成都舉辦。作為中國西部對外開放的窗口、促成合作的橋樑，西博會已成中外企業在中國西部尋找投資機遇的平台。本屆西博會吸引來自56個國家（地區）的3500餘家企業參展，線上線下參會境內外嘉賓、客商預計超過6萬人。

中新社報導，參加的中外企業中，不少是西部地區的「老朋友」。「我們在成都做了很多項目，也進行了重要的產業鏈佈局」。法國阿爾斯通集團中國區總裁耿明十分看好四川市場，他表示，將把一部分產能向成都公司轉移，充分發揮成都的人才、成本等優勢，服務中國西南甚至整個西部市場。

「過去，西部發展主要靠地下資源，如煤炭、有色金屬、黑色金屬等，而如今，風力、太陽能這種地上資源將大有可為」。中國節能環保集團有限公司黨委書記、董事長宋鑫稱，該集團已在新疆、青海、甘肅、寧夏開展業務佈局，涉及風力發電、太陽能發電、垃圾焚燒發電、多能互補等各類項目；在四川一帶已投資約118億元（人民幣，下同）。該集團正著眼西部謀劃發展新項目，希望在既有項目基礎上進行新的擴展。

在製造業領域，新型工業化催生出製造業轉型升級的商機。三菱電機（中國）有限公司董事兼副總經理玉井武志觀察到趨勢，他說，中國正推行「雙碳」戰略。三菱電機在生產實踐中形成了一套綜合的環境解決方案，能够在生產、環境、能源三個層面實現效率平衡。在中國西部，三菱希望與生產製造企業開展合作，為製造業轉型昇級作貢獻。他說，三菱電機已在四川設立4家事業部，年銷售額達20億元。

來自香港的溍高有限公司總經理張孝遠表示，他們計劃投資2億元，在四川巴中恩陽區打造智能終端製造基地，生產掃地機器人、可穿戴設備等。

三菱 新疆

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