從投行看大陸／研發費用加計扣除新規解析

經濟日報／ 劉士龍（富拉凱投資銀行 會計師）

兩周前6月21日剛公布最新「研發費用加計扣除」新規定，將影響台商今年下半年稅務規劃重點。

研發費用加計抵扣的時間點不正確，是造成台商被大陸稅務局查稅和要求補稅的原因之一，早在2021年大陸稅務總局就已頒布《關於進一步落實研發費用加計扣除政策有關問題的公告》（2021年第28號），台商在2021年10月份預繳申報時，前三季度研發費用可以享受加計扣除政策。

到了2022年稅務總局頒布《關於企業預繳申報享受研發費用加計扣除優惠政策有關事項的公告》（2022年第10號），將企業在10月份預繳申報時享受研發費用加計扣除政策予以制度化和長期化。

2023年6月21日財政部、稅務總局又頒布《關於優化預繳申報享受研發費用加計扣除政策有關事項的公告》（2023年第11號），台商在7月份預繳申報時，上半年研發費用也可享受加計扣除政策，和10號文相比，台商享受研發費用加計扣除的時間足足提前了三個月，可以有效緩解繳納稅款的資金壓力。

一、新增7月預繳申報期享受時點

之前的年度匯算清繳，或是10月預繳申報期，都可以享受研發費用加計扣除政策，本次11號文則新增了7月預繳申報期也可享受研發費用加計扣除的優惠。

當企業7月份預繳申報第2季度（按季預繳）或6月份（按月預繳）企業所得稅時，能準確歸集核算研發費用，就可以結合自身生產經營實際情況，自主選擇就當年上半年研發費用享受加計扣除政策。

若7月份預繳申報期未選擇享受優惠，則在10月份預繳申報或年度匯算清繳時能準確歸集核算研發費用，也可結合自身生產經營實際情況，自主選擇在10月份預繳申報或年度匯算清繳時統一享受。

二、預繳申報如何享受

若台商採用手工申報，可在《企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A 類）》（A200000）的第7行，「減：免稅收入、減計收入、加計扣除」下的明細行次填報相關優惠事項名稱和優惠金額；若是採用電子稅務局申報，則可直接在下拉式功能表中選擇相應的優惠事項名稱，並填報優惠金額。企業享受優惠時，還需根據上半年相關情況填寫《研發費用加計扣除優惠明細表》（A107012）的第51行，「本年研發費用加計扣除總額」作為預繳申報享受優惠金額，要注意須準確填寫，保持與預繳申報表填寫資料一致。

三、自行判別、準確歸集核算研發費用

台商享受研發費用加計扣除優惠政策，採取「真實發生、自行判別、申報享受、相關資料留存備查」辦理方式，由企業依實際發生的研發費用支出，自行計算加計扣除金額，同時在「自行判別」形式上放鬆了對企業監管，但在實務上增加了適用優惠政策的難度，必須由財務人員具備自行判斷是否符合優惠政策的職業能力。

另外11號文還特別強調「準確歸集核算研發費用」，台商在日常會計核算過程中需注意研發費用是否按照專案核算，例如研發工時的統計、研發人員工資的分配標準是否合理與一貫性？研發人員從事非研發活動的工資如何處理？研發領料與研發投入是否匹配？研發報廢是否劃分單獨區域進行專門存儲？其他費用是否按照項目歸集等，若未能真正做到「準確歸集核算研發費用」，日後很可能面臨補繳企業所得稅、滯納金稅務風險。

(本文發自上海，網址www.myChinaBusiness.com)

台商 滯納金 工時

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