多家大陸銀行下調美元存款利率

人民幣匯價近期持續走弱，近期包括中國銀行等大陸主要銀行下調了美元存款利率。專家指出，這是為美元單邊升值預期降溫。

據大陸官媒《中國證券報》引述機構人士與分析人士認為，儘管銀行降低美元存款利率是出於自身經營的市場化決策，但從客觀影響看，這一做法有助於給匯率市場的美元單邊升值預期「降溫」，讓市場回歸理性常態，對於當前穩匯率有積極意義。這將降低市場機構對美元存款的競爭性爭奪，有利於維護境內美元存款市場秩序，進而有利於人民幣匯率的穩定。

中信證券首席經濟學家明明指出，受到美國聯準會不斷加息影響，美元存款利率隨之走高。儘管美國聯準會6月議息會議維持利率水平不變，但點陣圖顯示加息終點水平（中位數預測水平）提升至5.5%~5.75%，這表明美國聯準會官員認為年內還有2次25BP（基點）的加息，市場對於美國聯準會後續貨幣政策的變化仍在博弈中。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，在當前美國聯準會持續加息預期有所降溫的情況下，主要銀行適當下調境內美元存款利率，有利於維護境內美元存款市場競爭秩序，理順境內美元利率定價機制。

6月以來，大陸各商業銀行開啟新一輪「降息潮」。溫彬稱，客觀上，境內美元存款利率的適當降低，也與人民幣存款利率下降具有一定的協同性，有利於降低境內企業居民的美元存款需求，對於保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定具有積極意義。

報導指出，美國金融市場利率水漲船高，帶動全球各類美元存款產品相關利率持續攀升。但隨美國聯準會加息周期接近尾聲，美元走強較難持續，外溢影響有望減弱。持有外匯存款除了要考慮利率變動，還要考慮匯率走勢。