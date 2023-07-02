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小米回應印度子公司大裁員：根據市場狀況和業務預測規劃員工數量

集微網／ 集微網

集微網消息，近日外媒報導稱，小米位於印度的子公司前員工和現員工表示，由於內部重組、市場份額下降以及印度政府機構的審查力度加大，小米印度的員工人數將減少至1000人以下。在2023年初，小米印度僱用了大約1400到1500名員工，但在過去的一周，大約有30名員工被解僱，預計未來幾個月還會有更多的裁員。

對此，據第一財經報導，小米回應稱，「與任何公司一樣，我們會根據市場狀況和業務預測做出員工數量的規劃。除了根據所需要的進行優化外，我們還繼續在需要的時間和地點招聘職位。本著構建一個可持續發展的團隊目標，我們確保一年兩次的績效管理流程能夠獎勵表現最好的員工，同時也確保表現最差的員工在合理的時間內獲得改進的機會，也並不排除對無法滿足要求的員工進行合理優化。」

據悉，2023年第一季度，小米印度智慧型手機的出貨量從一年前的700萬至800萬部降至500萬部，導致其在連續20個季度以16%的市場份額佔據榜首之後，跌至三星vivo之後的第三位。除了出貨量下降外，小米印度還面臨著各種業務挑戰，包括印度執法局因涉嫌非法向國外匯款而扣押其超過550億盧比的銀行資產導致的現金短缺。

印度 團隊 資產 小米 三星 vivo

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