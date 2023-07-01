董明珠：不怕格力被唱衰 分紅不排除「有驚喜」

「外界唱衰不要緊，關鍵要保證自己的身體是健康的。」格力電器近日在珠海總部召開了2022年年度股東大會，格力電器董事長董明珠回應了投資者對公司增長放緩、分紅以及格力鈦的發展等問題。

她透露，有自信明年格力電器的現金分紅能達到「每股派2元（人民幣）」的標準，「明年可能加個以上，格力經常喜歡搞驚喜動作。」

界面新聞報導，「近期網路經常唱衰我們格力，但唱衰不要緊，關鍵我們要保證自己的身體是健康的，我不在乎外表，我們更在乎內涵。」董明珠開門見山如此表態。她稱，格力電器不兼併、不收購、不買別的技術，始終自主研發技術，「把飯碗要端在自己手上」。

格力電器累計現金分紅人民幣1,065.42億元，不過今年分紅縮水已引起部分投資者不滿，董明珠表示：「什麼叫同舟共濟、有福同享，格力電器不是靠股市來發展，格力也堅持讓股民受益的原則，不過格力也要保留可持續發展的空間。」

如今格力電器分紅計畫是2022年至2024年每年每股份紅派現人民幣2元。她透露，有自信明年格力電器的現金分紅能達到「每股派2元」的標準，「明年可能加個以上，格力經常喜歡搞驚喜動作」。

對降低分紅比例是否代表未來一兩年有較大的資本投入，董明珠表示，「大投資肯定有」，但暫不能披露，「我就是投資搞專案，這兩塊錢是不會變的」。

2022年格力鈦新能源（原銀隆新能源）虧損進一步拉大，2022年營收為人民幣25.87億元，虧損人民幣19.05億元，上年同期為虧損人民幣3.21億元。

有投資者現場稱，格力鈦的虧損「怵目驚心」，並問及後期是否需要融資，何時能有轉機。

「如果不是前任老闆，（格力鈦）這是個好企業。」董明珠表示，格力鈦目前已有改善，例如過去三角債特別嚴重，現在正逐步化解，「雖然格力鈦現在很困難，但也沒有暴雷」。

同時，董明珠強調，格力鈦的技術絕對沒有問題，「如果當時沒收購（格力鈦），現在格力的光儲空產品也沒辦法實現。」

董明珠表示，之所以收購格力鈦，是希望借格力鈦打開汽車空調的銷售。「我當時舉債都要賭這一局，就是為了把格力電器的產業鏈拉得更長」，汽車空調、壓縮機、電機、電容等希望格力鈦能讓格力電器很多的產業聯動，並帶來蝴蝶效應。

「盡可能以最快的速度讓它（格力鈦）成為能自己養活自己的公司。」董明珠還稱，「（格力鈦）這個坑太大了，填平需要一定時間」，但「曙光就在面前」。

投資者也關注，自格力電器2018年營收規模突破人民幣2,000億元後，公司營收連續四年止步不前。

董明珠表示，股東應該允許企業有調整期，應該給企業一個空間，沒有理由要求企業每年都要50%、20%地增長。她表示，格力電器近幾年增長不快的原因，有三年疫情因素，同時互聯網衝擊實體經濟，格力也要顧及線下幾萬家經銷商門店的生存問題。

在談及接班人時，董明珠指出，企業內部發展有自己的規矩。「誠信的企業才能培養出優秀的人，志不同不為謀。」她還表示企業一把手要把企業視為自己的生命，要有奉獻的精神。