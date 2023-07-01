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陸造平潭「台灣小鎮」免稅商城　引300多家台商入駐

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
平潭台灣小鎮1號免稅商城。中新社
平潭台灣小鎮1號免稅商城。中新社

作為大陸對台工作前沿，福建平潭綜合實驗區於6月30日，啟動平潭台灣小鎮免稅商品提質升級，據中新社報導，小鎮面積約1萬6,000平方公尺，已有300多家台灣廠商簽約入駐，共5,000多個SKU（單品）產品，是目前大陸單體最大的台灣商品免稅購物商城。

報導稱，裝潢升級後剛亮相的平潭台灣小鎮1號免稅商城，內有各式台灣休閒食品、日用品、服飾等商品，吸引不少大陸遊客駐足。

平潭自由貿易區兩岸發展有限公司董事長俞裕華指出，升級後的1號免稅商城以商超式營運模式為主，引進台灣上市企業合作營運，全力打造平潭旅遊購物新地標。消費者每人每天可享受人民幣6,000元（約新台幣2萬5,776元）的消費免稅額度。

俞裕華說，1號免稅商城還擴展到跨境展示、一般貿易展示的多業態融合發展，為台灣企業的品牌展示、台灣同胞的創業就業、嵐台文化的相互交融提供新的平台。

另，台灣海峽兩岸旅行發展協會與平潭綜合實驗區旅遊發展協會簽訂合作協議，啟動平潭國際旅遊島「星辰大海、浪漫一夏」暢遊活動項目，台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光說，希望「海峽號」能夠盡快復航載客，台灣旅遊業者已做好準備，將積極發揮業界力量參與兩岸交流合作。

上月，來往「平潭—台灣」的大陸首艘對台高速客滾船「海峽號」，於大陸海峽論壇召開前，6月15日恢復兩岸貨物海上直航，首航次從平潭澳前客運滾裝碼頭駛往台中，未來預計每周開通一到兩個航次，實現常態化營運。

大陸遊客在商城選購台灣商品。中新社
大陸遊客在商城選購台灣商品。中新社

台灣海峽 碼頭

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